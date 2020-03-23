Миллионы россиян переходят на стриминги и трансляции концертов: «Фонтанка» собрала статистику

Выходные 21-22 марта были первыми, когда культура работала в условиях самоизоляции — музеи, театры, кино оказались закрыты, и обычное общение с посетителями заменили интернет-трансляциями. «Фонтанка» заинтересовалась вопросом и собрала статистику.

Онлайн-фестиваль «Фонтанки» #безантракта tv.fontanka.ru запустился в субботу, 21 марта, и за уикэнд собрал довольно внушительную цифру: общий охват пользователей, включая все анонсы и трансляции на разных площадках составил 2 миллиона 300 тысяч человек. Больше всего поклонникам понравились видеообращения артистов Юрия Ицкова и Ирины Мазуркевич: их посмотрели 1,9 миллиона человек. Каждый спектакль со всех площадок и плеерах собирал в сумме от 50 до 70 тысяч просмотров. Воскресная посещаемость страницы #безантракта достигла 67 тысяч просмотров.

Проект привлек внимание не только жителей Петербурга. За театральными постановками в прямом эфире наблюдали жители Дальнего Востока, Калининграда, центральной России, Прибалтики, Германии и Испании. «Даже в такое непростое время наши учреждения культуры продолжают расширять географию своих почитателей», — отметил председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев своим выступлением открыл серию концертов в Московской филармонии «Домашний сезон», перед интернет-аудиторией исполнив фортепианный цикл Чайковского «Времена года». Численность зрителей превысила вместимость концертного зала, где выступал артист, в тысячу раз. Онлайн-соглядатаев, по сведениям министерства культуры, было более 1,5 миллиона. В связи с эпидемиологической ситуацией премьера спектакля «Маузер» греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса в Александринском театре прошла при пустом зале и бесплатно транслировалась в группу театра «ВКонтанкте» и через приложение и сайт «Триколор ТВ». Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Александринки, в «ВКонтакте» спектакль смотрели не менее 500 тысяч пользователей.





Фото: Владимир Постнов, пресс-служба Александринского театра Фото: Владимир Постнов, пресс-служба Александринского театра

Отечественные онлайн-кинотеатры и книжные сервисы также обратили внимание на заметный прирост аудитории, охвативший всю неделю с 16 по 22 марта. Это происходило в то время, когда по всей стороне принимались различные меры по борьбе с распространением вирусной угрозы, сообщает «Коммерсант», и коснулось таких проектов, как «Кинопоиск HD», Okko, Bookmate.

Однако подобный прирост на фоне коронавирусной изоляции не обязательно имеет долгосрочную перспективу и конвертируются в прибыль. Наоборот, решение вопроса о дополнительной нагрузке на сервер может стоить дополнительных денег, отмечает издание, а аудитория, пришедшая на бесплатный контент, вряд ли захочет платить за него же, не имея изначально такой привычки.

Напомним, что учреждения культуры повсеместно переходят на онлайн-вещание, так как были закрыты в связи с карантином сначала на федеральном, а потом и на городском уровне. Минкульт 22 марта рекомендовал закрыть ещё и все кинотеатры.

«Фонтанка.ру»

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