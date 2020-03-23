Полёт на Марс и Хогвартс на экране: 25 идей, чем заняться в сети на школьных каникулах

23 марта 2020, 16:13

Весенние школьные каникулы, которые из-за коронавируса в этом году могут быть продлены сразу до трёх недель, для некоторых детей — шанс срочно подтянуть недоученное, для других — время ничегонеделания. «Фонтанка» постаралась ни о ком не забыть и выбрала самые необычные сайты, где можно рисовать, танцевать или кодить, перенестись в Африку, на Марс или в Хогвартс, а заодно подтянуть английский.

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