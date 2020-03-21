«Не вставайте с диванов, не выходите из квартир — театр сам придет к вам». Народные артисты Юрий Ицков и Ирина Мазуркевич приглашают на онлайн-фестиваль #безантракта

Народные артисты России Юрий Ицков и Ирина Мазуркевич записали видео в поддержку онлайн-фестиваля #безантракта, стартовавшего 21 марта на «Фонтанке».

«Не вставайте с диванов, не выходите из квартир, не ходите в театр сейчас. Театр сам придет к вам», — обратился к поклонникам Юрий Ицков, предварительно «выйдя из самоизоляции».

«Мы 22 марта играем спектакль «Энергичные люди» в Театре комедии. Мы будем играть при пустом зале — это очень непривычно, но на что не пойдешь ради любимых зрителей. Я надеюсь, этот фестиваль поможет нам соскучиться друг по другу, но не отвыкнуть друг от друга», — подчеркнула Ирина Мазуркевич.

Онлайн-фестиваль #безантракта позволит театрам, музеям, лекториям и всем остальным культурным площадкам, закрывшимся на карантин, оставаться в контакте с посетителями. На платформе tv.fontanka.ru вы увидите премьеры спектаклей, экскурсии по музеям, трансляции лекций, авторские программы в прямом эфире и цикл встреч писателя Андрея Константинова с медийными персонами.

Официальный партнер онлайн-марафона #безантракта — «Дорожное радио». Марафон проходит при поддержке комитета по культуре Петербурга.

«Фонтанка.ру»