Названы получатели городских субсидий на съемки кино. Главный бенефициар остался прежним, но сменил историю на «Легкий жанр»

13 августа 2020, 21:03
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Комитет по культуре 13 августа опубликовал итоговый список получателей субсидий от Смольного на съемки национального кино. В этом году общая сумма распределенных средств уменьшилась с 200 до 120 миллионов рублей (если округлять), а лидер списка остался прежним.

Больше половины от суммы, выделенной Смольным на кино в этом году, получила автономная некоммерческая организация по поддержке и развитию киноискусства «Контакт» с полнометражным игровым фильмом «Легкий жанр». Как и в прошлом году, за этой АНО скрывалась лента режиссера Алексея Козлова, известного по военно-патриотическому блокбастеру «Спасти Ленинград». В прошлом году на его же фильм «Пантелеев (Спасти любой ценой)» Комитет по культуре перевел 70 миллионов рублей, в этом — 65 миллионов на «Легкий жанр».

«Фонтанка» связалась с режиссером, попросив рассказать о предстоящем проекте.

«Это начало 2000-х годов — молодые люди, студенты из провинции, в попытке наладить свою жизнь, которая начинается в Москве и Петербурге», – кратко описал сюжет Алексей Козлов. На просьбу «Фонтанки» «сдать» хоть одно имя дорогостоящей звезды, которая будет сниматься в фильме, тот ответил, что история – «молодежная», и сниматься в ней будут, в основном, молодые актеры.

«В основном, будут студенты петербургской театральной академии», – предположил он.

В то же время, режиссер рассчитывает на большое количество трюков и компьютерной графики. Где этому место в жизни обычных петербургских студентов (а сюжетная основа – реальная, «Фонтанка» уточнила) — остается «за кадром».

«Это студенческая среда, очень много массовки — экзамены, поступление», – продолжал Козлов.

Свою удачливость в получении субсидий режиссер объяснил опытом.

«Это не первый наш фильм при участии города – первым был «Спасти Ленинград», – напомнил он. – Наверное, это связано с тем, что мы показали достаточно серьезный уровень с точки зрения производства, когда всем видно, что мы сделали. Я думаю, дело в этом».

К съемкам планируется приступить в октябре, результат можно будет оценить примерно через полтора года.

Второе место по объему субсидии в списке получила автономная некоммерческая организация творческое объединение по поддержке и развитию кинематографа «Культурный код», которая снимает документальный фильм «Великий» – ей достанутся 23 миллиона рублей. Как уточнили в комитете по культуре, это лента о Петре Первом режиссеров Антона Дементьева и Максима Кубринского. Антона Дементьева Интернет помнит как продюсера постпродакшн все того же фильма «Спасти Ленинград» и исполнительного продюсера «Морских дьяволов». Этот же сериал есть и в творческой биографии Максима Кубринского, известного также по сериалам «ОБЖ», «Шаман», «Инспектор Купер 2» и «Обратный отсчет».

Третьим по объему полученной субсидии оказался фильм мэтра театрального мира — художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Как раз сегодня «Фонтанка» узнала о начале съемок этого проекта — игровой картины «Петрополис». На историю встречи землян с инопланетянами и о том, как в этой ситуации мировые политики раскрыли свою истинную сущность, будет потрачено 20 миллионов рублей из городского бюджета.

Суммы, предназначенные остальным участникам конкурса, в большинстве случаев не превышают двух миллионов рублей. Так, 1,8 миллиона получит документальный фильм Сергея Дебижева «Пауза в Санкт-Петербурге» – о том, как город пережил коронавирус («Фонтанка» публиковала тизер, вызвавший большой интерес в Интернете, и беседовала с автором). Один миллион уйдет документальному фильму «Маршал Победы Говоров» и еще один — на документалку «Петербург Миклухо-Маклая». Полтора миллиона дадут на историко-публицистический фильм «Корюшка для фронта». И пять – на полнометражный игровой фильм «Архипелаг».

Самые скромные в этом списке суммы будут выделены на документальный фильм некоммерческого партнерства содействия развитию кино и театра «Послание к Человеку» «О тебе» (832 тысячи рублей) и документалку «Сестринское дело» (427 тысяч рублей).

«Фонтанка.ру»

Улицы невидимых рисунков. Как петербургские стрит-артисты создают секретные галереи в домах и заводах, пока вы ходите мимо

13 августа 2020, 10:15
Споры о легализации уличного искусства в Петербурге ведутся не первый год: они обостряются в моменты, когда коммунальщики закрашивают изображения всем известных личностей, как это произошло с Иосифом Бродским, и ослабевают в периоды без скандалов. Параллельно с «уличными войнами», в конце июля было объявлено о том, что при поддержке Смольного и ЗакСа в городе организуют школу граффити. И рисовать там будут «патриотичные» работы. Корреспондент «Фонтанки» узнал, где спрятаны сотни артов художников, которые не собираются рисовать по указке, и оказался в заброшенном цехе, в закрытом санатории и на рынке, которые можно хоть сейчас превращать в арт-пространства.

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