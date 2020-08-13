Названы получатели городских субсидий на съемки кино. Главный бенефициар остался прежним, но сменил историю на «Легкий жанр»
Комитет по культуре 13 августа опубликовал итоговый список получателей субсидий от Смольного на съемки национального кино. В этом году общая сумма распределенных средств уменьшилась с 200 до 120 миллионов рублей (если округлять), а лидер списка остался прежним.
Больше половины от суммы, выделенной Смольным на кино в этом году, получила автономная некоммерческая организация по поддержке и развитию киноискусства «Контакт» с полнометражным игровым фильмом «Легкий жанр». Как и в прошлом году, за этой АНО скрывалась лента режиссера Алексея Козлова, известного по военно-патриотическому блокбастеру «Спасти Ленинград». В прошлом году на его же фильм «Пантелеев (Спасти любой ценой)» Комитет по культуре перевел 70 миллионов рублей, в этом — 65 миллионов на «Легкий жанр».
«Фонтанка» связалась с режиссером, попросив рассказать о предстоящем проекте.
«Это начало 2000-х годов — молодые люди, студенты из провинции, в попытке наладить свою жизнь, которая начинается в Москве и Петербурге», – кратко описал сюжет Алексей Козлов. На просьбу «Фонтанки» «сдать» хоть одно имя дорогостоящей звезды, которая будет сниматься в фильме, тот ответил, что история – «молодежная», и сниматься в ней будут, в основном, молодые актеры.
«В основном, будут студенты петербургской театральной академии», – предположил он.
В то же время, режиссер рассчитывает на большое количество трюков и компьютерной графики. Где этому место в жизни обычных петербургских студентов (а сюжетная основа – реальная, «Фонтанка» уточнила) — остается «за кадром».
«Это студенческая среда, очень много массовки — экзамены, поступление», – продолжал Козлов.
Свою удачливость в получении субсидий режиссер объяснил опытом.
«Это не первый наш фильм при участии города – первым был «Спасти Ленинград», – напомнил он. – Наверное, это связано с тем, что мы показали достаточно серьезный уровень с точки зрения производства, когда всем видно, что мы сделали. Я думаю, дело в этом».
К съемкам планируется приступить в октябре, результат можно будет оценить примерно через полтора года.
Второе место по объему субсидии в списке получила автономная некоммерческая организация творческое объединение по поддержке и развитию кинематографа «Культурный код», которая снимает документальный фильм «Великий» – ей достанутся 23 миллиона рублей. Как уточнили в комитете по культуре, это лента о Петре Первом режиссеров Антона Дементьева и Максима Кубринского. Антона Дементьева Интернет помнит как продюсера постпродакшн все того же фильма «Спасти Ленинград» и исполнительного продюсера «Морских дьяволов». Этот же сериал есть и в творческой биографии Максима Кубринского, известного также по сериалам «ОБЖ», «Шаман», «Инспектор Купер 2» и «Обратный отсчет».
Третьим по объему полученной субсидии оказался фильм мэтра театрального мира — художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Как раз сегодня «Фонтанка» узнала о начале съемок этого проекта — игровой картины «Петрополис». На историю встречи землян с инопланетянами и о том, как в этой ситуации мировые политики раскрыли свою истинную сущность, будет потрачено 20 миллионов рублей из городского бюджета.
Суммы, предназначенные остальным участникам конкурса, в большинстве случаев не превышают двух миллионов рублей. Так, 1,8 миллиона получит документальный фильм Сергея Дебижева «Пауза в Санкт-Петербурге» – о том, как город пережил коронавирус («Фонтанка» публиковала тизер, вызвавший большой интерес в Интернете, и беседовала с автором). Один миллион уйдет документальному фильму «Маршал Победы Говоров» и еще один — на документалку «Петербург Миклухо-Маклая». Полтора миллиона дадут на историко-публицистический фильм «Корюшка для фронта». И пять – на полнометражный игровой фильм «Архипелаг».
Самые скромные в этом списке суммы будут выделены на документальный фильм некоммерческого партнерства содействия развитию кино и театра «Послание к Человеку» «О тебе» (832 тысячи рублей) и документалку «Сестринское дело» (427 тысяч рублей).
«Фонтанка.ру»
Улицы невидимых рисунков. Как петербургские стрит-артисты создают секретные галереи в домах и заводах, пока вы ходите мимо
Новости
-
-
13 августа 2020 - Названы получатели городских субсидий на съемки кино. Главный бенефициар остался прежним, но сменил историю на «Легкий жанр»
-
13 августа 2020 - Опубликована программа фестиваля «Балтийский дом». По афише прошла государственная граница
-
13 августа 2020 - Мариинский театр отменяет спектакли из-за коронавируса в труппе, но едет на гастроли по России
-
13 августа 2020 - Виктор Цой появится на разведённом Дворцовом мосту под песни «Кино» в день своей гибели
-
13 августа 2020 - Худрук Александринского театра Валерий Фокин приступил к съемкам триллера про встречу с инопланетянами
Статьи
-
11 августа 2020, 21:47«Фонд кино» в прямом эфире 11 августа провел питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Свои работы на суд представили десять участников. О значительной части фильмов было известно и ранее: на них уже просили денег у государства и либо не получили, либо не хватило из-за коронавируса. Тем не менее, долгий запрет съемок и туманные перспективы работы кинотеатров, вкупе с изменением курсов валют и смещением рабочих графиков артистов, внесли значительные коррективы, вернув процессу интригу.
-
11 августа 2020, 10:25Организаторы петербургских уличных фестивалей после месяцев неопределённости начинают строить планы на будущее. Концерты и зрелищные мероприятия под открытым небом в городе вопреки коронавирусу разрешено проводить с 8 августа. Некоторые пространства уже на этой неделе обещают выложить новую программу сезона и объявить о своём возвращении, другие же загадывать пока не рискуют и хотят провести хотя бы то, что планировали на начало лета. Вот только вновь обретённое «право на воздух» большинству промоутеров не поможет.
-
09 августа 2020, 09:01В начале августа Российский этнографический музей запустила экскурсию «Главный экспонат». Участников обещают провести по тайным служебным лестницам, показать «изнанку» хрустального потолка в Мраморном зале и старинную машину по борьбе с эпидемиями. «Фонтанка» в числе первых прошлась по маршруту, поднялась на высоту 18 метров и рассказывает, что ждёт горожан.
-
08 августа 2020, 10:33В Манеже раскинулось болото с водорослями, завелась Чудо-юдо Рыба-кит и даже появился Парк культуры и отдыха. Это всё и ещё многое – выставка-сокровищница проекта «Немосква». С ней интересно, от неё сложно оторваться, а послевкусие – сложное, двойственное.
-
06 августа 2020, 14:11
-
02 августа 2020, 11:42
-
-
-