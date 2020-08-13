Названы получатели городских субсидий на съемки кино. Главный бенефициар остался прежним, но сменил историю на «Легкий жанр» Версия для печати Tweet

Комитет по культуре 13 августа опубликовал итоговый список получателей субсидий от Смольного на съемки национального кино. В этом году общая сумма распределенных средств уменьшилась с 200 до 120 миллионов рублей (если округлять), а лидер списка остался прежним.

Больше половины от суммы, выделенной Смольным на кино в этом году, получила автономная некоммерческая организация по поддержке и развитию киноискусства «Контакт» с полнометражным игровым фильмом «Легкий жанр». Как и в прошлом году, за этой АНО скрывалась лента режиссера Алексея Козлова, известного по военно-патриотическому блокбастеру «Спасти Ленинград». В прошлом году на его же фильм «Пантелеев (Спасти любой ценой)» Комитет по культуре перевел 70 миллионов рублей, в этом — 65 миллионов на «Легкий жанр».

«Фонтанка» связалась с режиссером, попросив рассказать о предстоящем проекте.

«Это начало 2000-х годов — молодые люди, студенты из провинции, в попытке наладить свою жизнь, которая начинается в Москве и Петербурге», – кратко описал сюжет Алексей Козлов. На просьбу «Фонтанки» «сдать» хоть одно имя дорогостоящей звезды, которая будет сниматься в фильме, тот ответил, что история – «молодежная», и сниматься в ней будут, в основном, молодые актеры.

«В основном, будут студенты петербургской театральной академии», – предположил он.

В то же время, режиссер рассчитывает на большое количество трюков и компьютерной графики. Где этому место в жизни обычных петербургских студентов (а сюжетная основа – реальная, «Фонтанка» уточнила) — остается «за кадром».

«Это студенческая среда, очень много массовки — экзамены, поступление», – продолжал Козлов.

Свою удачливость в получении субсидий режиссер объяснил опытом.

«Это не первый наш фильм при участии города – первым был «Спасти Ленинград», – напомнил он. – Наверное, это связано с тем, что мы показали достаточно серьезный уровень с точки зрения производства, когда всем видно, что мы сделали. Я думаю, дело в этом».

К съемкам планируется приступить в октябре, результат можно будет оценить примерно через полтора года.

Второе место по объему субсидии в списке получила автономная некоммерческая организация творческое объединение по поддержке и развитию кинематографа «Культурный код», которая снимает документальный фильм «Великий» – ей достанутся 23 миллиона рублей. Как уточнили в комитете по культуре, это лента о Петре Первом режиссеров Антона Дементьева и Максима Кубринского. Антона Дементьева Интернет помнит как продюсера постпродакшн все того же фильма «Спасти Ленинград» и исполнительного продюсера «Морских дьяволов». Этот же сериал есть и в творческой биографии Максима Кубринского, известного также по сериалам «ОБЖ», «Шаман», «Инспектор Купер 2» и «Обратный отсчет».

Третьим по объему полученной субсидии оказался фильм мэтра театрального мира — художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Как раз сегодня «Фонтанка» узнала о начале съемок этого проекта — игровой картины «Петрополис». На историю встречи землян с инопланетянами и о том, как в этой ситуации мировые политики раскрыли свою истинную сущность, будет потрачено 20 миллионов рублей из городского бюджета.

Суммы, предназначенные остальным участникам конкурса, в большинстве случаев не превышают двух миллионов рублей. Так, 1,8 миллиона получит документальный фильм Сергея Дебижева «Пауза в Санкт-Петербурге» – о том, как город пережил коронавирус («Фонтанка» публиковала тизер, вызвавший большой интерес в Интернете, и беседовала с автором). Один миллион уйдет документальному фильму «Маршал Победы Говоров» и еще один — на документалку «Петербург Миклухо-Маклая». Полтора миллиона дадут на историко-публицистический фильм «Корюшка для фронта». И пять – на полнометражный игровой фильм «Архипелаг».

Самые скромные в этом списке суммы будут выделены на документальный фильм некоммерческого партнерства содействия развитию кино и театра «Послание к Человеку» «О тебе» (832 тысячи рублей) и документалку «Сестринское дело» (427 тысяч рублей).

«Фонтанка.ру»