Худрук Александринского театра Валерий Фокин приступил к съемкам триллера про встречу с инопланетянами
Начались съемки фильма «Петрополис», режиссером-постановщиком которого стал Валерий Фокин — художественный руководитель Александринского театра, для которого это будет первая работа в кинематографе почти за 20 лет. Лента, которую планируется выпустить в прокат в 2021 году, снимается по пьесе «Огонь» сына режиссера – Кирилла Фокина.
«Человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом, – гласит синопсис. – Сегодня между пришельцами и правительствами сверхдержав Земли назревает конфликт. Предотвратить катастрофу может Владимир Огнев — социальный психолог, изучавший инопланетян, которому известно нечто об их подлинной природе».
Роли в фильме исполнят Антон Шагин, Юлия Снигирь, Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Байрон и другие.
Первые съемочные дни уже прошли в Петербурге и Ленобласти, в августе и сентябре работа продолжится в Москве в павильоне крытого картинг-центра на территории трубного завода «ФИЛИТ». Там была возведена декорация, объединяющая локации Петербурга, Майами и Токио.
Фото: Виктория Кот/предоставлено PR директором картины
Ранее по этой пьесе был поставлен спектакль «Сегодня. 2016» в Александринском театре.
«Кино – это дверь в ту комнату, в которую я зашел пару раз и вышел, – прокомментировал начало съемок сам Валерий Фокин. – Но хочется еще раз туда зайти. И побыть там подольше. Сама тема, за которую я взялся, стала еще более актуальной. За 4 года, с момента премьеры спектакля «Сегодня. 2016», на котором основывается фильм, не просто ничего не изменилось, ситуация в мире только изменилась к худшему».
Режиссер подчеркнул, что главная тема фильма — доверие друг к другу, в том числе между странами и народами.
«История очень сильно зацепила, – рассказал режиссер. – Не потому, что в ней пришельцы, это само по себе малоинтересно. А размышлениями о том, как мы – люди, дошедшие сегодня во многих своих проявлениях до последней черты в моральном и нравственном отношениях, как мы поведем себя, когда появится некая альтернатива нашей жизни – сильная и диктующая нам определенные условия? Победят ли наши амбиции? Сколько бы мы не говорили о их разрушительной силе, избавиться от них очень сложно. Ведь наши амбиции и наши комплексы мешают развиваться миру. Мы истребляем друг друга, страдаем, проходим через муки, боли, мучения, войны. Мы про это постоянно говорим, но тем не менее, каким-то усилием мировой воли взять и это закончить, не можем».
Фото: Ксения Угольникова/предоставлено PR директором картины
Фильм снимается при поддержке минкульта кинокомпаниями «Революция Фильм» и «Интерфест», продюсерами картины выступят Ренат Давлетьяров («Донбасс. Окраина», «Любовь-морковь»), Григорий Подземельный и Артем Виткин.
Среди фильмов, которые ранее снимал Валерий Фокин, – «Домби и сын» (1974, по Чарльзу Диккенсу), «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» (1976, по Николаю Гоголю), «Кузен Понс» (1978, по Оноре Бальзаку), «Транзит» (1982, по сценарию Леонида Зорина), «Тамбовская казначейша» (1982, по Михаилу Лермонтову), «Басни» (1983, по Ивану Крылову) и «Превращение» (2002, по Францу Кафке).
О том, какие еще фильмы снимаются в эти дни в России, – читайте в материале «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
Улицы невидимых рисунков. Как петербургские стрит-артисты создают секретные галереи в домах и заводах, пока вы ходите мимо
Новости
-
-
13 августа 2020 - Виктор Цой появится на разведённом Дворцовом мосту под песни «Кино» в день своей гибели
-
13 августа 2020 - Худрук Александринского театра Валерий Фокин приступил к съемкам триллера про встречу с инопланетянами
-
12 августа 2020 - Певица Монеточка анонсировала концерты в столицах и новый альбом
-
12 августа 2020 - Disney уничтожает 20th Century Fox: от классического названия оставили только цифру
-
12 августа 2020 - Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко. Артист опубликовал открытое письмо
Статьи
-
11 августа 2020, 21:47«Фонд кино» в прямом эфире 11 августа провел питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Свои работы на суд представили десять участников. О значительной части фильмов было известно и ранее: на них уже просили денег у государства и либо не получили, либо не хватило из-за коронавируса. Тем не менее, долгий запрет съемок и туманные перспективы работы кинотеатров, вкупе с изменением курсов валют и смещением рабочих графиков артистов, внесли значительные коррективы, вернув процессу интригу.
-
11 августа 2020, 10:25Организаторы петербургских уличных фестивалей после месяцев неопределённости начинают строить планы на будущее. Концерты и зрелищные мероприятия под открытым небом в городе вопреки коронавирусу разрешено проводить с 8 августа. Некоторые пространства уже на этой неделе обещают выложить новую программу сезона и объявить о своём возвращении, другие же загадывать пока не рискуют и хотят провести хотя бы то, что планировали на начало лета. Вот только вновь обретённое «право на воздух» большинству промоутеров не поможет.
-
09 августа 2020, 09:01В начале августа Российский этнографический музей запустила экскурсию «Главный экспонат». Участников обещают провести по тайным служебным лестницам, показать «изнанку» хрустального потолка в Мраморном зале и старинную машину по борьбе с эпидемиями. «Фонтанка» в числе первых прошлась по маршруту, поднялась на высоту 18 метров и рассказывает, что ждёт горожан.
-
08 августа 2020, 10:33В Манеже раскинулось болото с водорослями, завелась Чудо-юдо Рыба-кит и даже появился Парк культуры и отдыха. Это всё и ещё многое – выставка-сокровищница проекта «Немосква». С ней интересно, от неё сложно оторваться, а послевкусие – сложное, двойственное.
-
06 августа 2020, 14:11
-
02 августа 2020, 11:42
-
-
-