Худрук Александринского театра Валерий Фокин приступил к съемкам триллера про встречу с инопланетянами Версия для печати Tweet

Начались съемки фильма «Петрополис», режиссером-постановщиком которого стал Валерий Фокин — художественный руководитель Александринского театра, для которого это будет первая работа в кинематографе почти за 20 лет. Лента, которую планируется выпустить в прокат в 2021 году, снимается по пьесе «Огонь» сына режиссера – Кирилла Фокина.

«Человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом, – гласит синопсис. – Сегодня между пришельцами и правительствами сверхдержав Земли назревает конфликт. Предотвратить катастрофу может Владимир Огнев — социальный психолог, изучавший инопланетян, которому известно нечто об их подлинной природе».

Роли в фильме исполнят Антон Шагин, Юлия Снигирь, Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Байрон и другие.

Первые съемочные дни уже прошли в Петербурге и Ленобласти, в августе и сентябре работа продолжится в Москве в павильоне крытого картинг-центра на территории трубного завода «ФИЛИТ». Там была возведена декорация, объединяющая локации Петербурга, Майами и Токио.





Фото: Виктория Кот/предоставлено PR директором картины Фото: Виктория Кот/предоставлено PR директором картины

Ранее по этой пьесе был поставлен спектакль «Сегодня. 2016» в Александринском театре.

«Кино – это дверь в ту комнату, в которую я зашел пару раз и вышел, – прокомментировал начало съемок сам Валерий Фокин. – Но хочется еще раз туда зайти. И побыть там подольше. Сама тема, за которую я взялся, стала еще более актуальной. За 4 года, с момента премьеры спектакля «Сегодня. 2016», на котором основывается фильм, не просто ничего не изменилось, ситуация в мире только изменилась к худшему».

Режиссер подчеркнул, что главная тема фильма — доверие друг к другу, в том числе между странами и народами.

«История очень сильно зацепила, – рассказал режиссер. – Не потому, что в ней пришельцы, это само по себе малоинтересно. А размышлениями о том, как мы – люди, дошедшие сегодня во многих своих проявлениях до последней черты в моральном и нравственном отношениях, как мы поведем себя, когда появится некая альтернатива нашей жизни – сильная и диктующая нам определенные условия? Победят ли наши амбиции? Сколько бы мы не говорили о их разрушительной силе, избавиться от них очень сложно. Ведь наши амбиции и наши комплексы мешают развиваться миру. Мы истребляем друг друга, страдаем, проходим через муки, боли, мучения, войны. Мы про это постоянно говорим, но тем не менее, каким-то усилием мировой воли взять и это закончить, не можем».





Фото: Ксения Угольникова/предоставлено PR директором картины Фото: Ксения Угольникова/предоставлено PR директором картины

Фильм снимается при поддержке минкульта кинокомпаниями «Революция Фильм» и «Интерфест», продюсерами картины выступят Ренат Давлетьяров («Донбасс. Окраина», «Любовь-морковь»), Григорий Подземельный и Артем Виткин.

Среди фильмов, которые ранее снимал Валерий Фокин, – «Домби и сын» (1974, по Чарльзу Диккенсу), «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» (1976, по Николаю Гоголю), «Кузен Понс» (1978, по Оноре Бальзаку), «Транзит» (1982, по сценарию Леонида Зорина), «Тамбовская казначейша» (1982, по Михаилу Лермонтову), «Басни» (1983, по Ивану Крылову) и «Превращение» (2002, по Францу Кафке).

О том, какие еще фильмы снимаются в эти дни в России, – читайте в материале «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»