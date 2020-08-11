Фото: "пара из будущего"/скриншот трансляции пичинга ЧВК, переселение душ и «нуар» про Есенина. Бондарчук, Бекмамбетов и другие лидеры кинопроизводства представили проекты для финансирования Версия для печати Tweet

«Фонд кино» в прямом эфире 11 августа провел питчинг проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Свои работы на суд представили десять участников. О значительной части фильмов было известно и ранее: на них уже просили денег у государства и либо не получили, либо не хватило из-за коронавируса. Тем не менее, долгий запрет съемок и туманные перспективы работы кинотеатров, вкупе с изменением курсов валют и смещением рабочих графиков артистов, внесли значительные коррективы, вернув процессу интригу.

Больше всего проектов — сразу шесть — представила петербургская СТВ Сергея Сельянова. Причем все работы, кроме одной, – для детской аудитории. Это «Вратарь галактики», «Барбоскины на даче», «Конек-Горбунок», «Щелкунчик и волшебная флейта» и «Три богатыря и князь Юлий». В последней истории, судя по очной презентации Сельянова, герои «меняются телами», а «Князь находит себе близкого человека в лице деревенской девочки Фроси» и возникает «лирическая линия», в результате которой «князь выглядит человеком, а не капризным властелином».



Три богатыря и князь Юлий



Фото: скриншот трансляции пичинга Три богатыря и князь ЮлийФото: скриншот трансляции пичинга

Рассказывая о своих проектах экспертам, продюсер постоянно упоминал, что новые ленты ждут убытки в свете новой ситуации с вирусом и кинопрокатом, а также упирал на то, что «задачи Фонда кино и господдержки не упираются только в бабки».

Единственный «взрослый» проект, на который попросил Сельянов (не называя вслух, для широкой аудитории, конкретных сумм), – фильм «Джон» (ранее – «Сирия», но продюсер счел такое название «плоским» и теперь не хочет, чтобы оно «прилипло» к картине). Это картина Алексея Чадова, в которой он выступил и как сценарист, ну и, конечно, как актер. Снимается картина в России (с 29 июля) и в Турции. Представить ее на питчинге экспертам вышел сам Чадов – он рассказал, что, пристально следя за войной в Сирии, был впечатлен историей ЧВК Вагнера как тех, «о ком нельзя говорить». Впрочем, впечатлило артиста не то, что эти люди там вообще оказались, а то, как они бесславно гибли. К слову, фильм поддерживает минобороны.



"Джон"



Фото: скриншот трансляции пичинга "Джон"Фото: скриншот трансляции пичинга

«Я изучал материал, общался с ФСО-шниками, естественно, меня это поразило, – рассказал он. – Но мы в фильме не ведем историю о запрещенных, так сказать, формированиях. Мы хотим рассказать историю о непростой войне, – сложной, современной, другой, где всего очень много — и культур, людей, и национальностей, и восприятия, и добра, и зла, и детей, и жизни, и смерти. У нас в фильме много персонажей — американцы, пехотинцы, наемники, спецподразделения, бедуины — вообще это некое приключение».

Еще одно иностранное имя — Майкл — посреди питчинга отечественного кино всплыло в презентации другого «мейджора» – студии Арт Пикчерс Федора Бондарчука. Тот презентовал картину «Василий». 50-летний герой приходит на встречу выпускников и узнает, что умерла его первая любовь, оставив в Америке 30-летнего сына, которого новоиспеченный папаша хочет видеть.

«Проблема в том, что Майкл — стопроцентный гражданин США, а значит, последнее, чего он хочет, – это быть русским», – процитировал синопсис Бондарчук.

Однако вывод, к которому приходит режиссер, – из серии «русский и американец – братья навек»: «Нет более разных и более похожих наций, чем русские и американцы, поэтому мы так друг друга волнуем, любим, ненавидим, не оставляем в покое».



"Девятаев"



Фото: Яхт-клуб форт Константин, Кирилл Разумов "Девятаев"Фото: Яхт-клуб форт Константин, Кирилл Разумов

Единственную картину представил «Базелевс» – «Девятаев», съемки которого прошли в Петербурге, и о которых «Фонтанка» уже рассказывала. Тимур Бекмамбетов рассказал, что из-за пандемии на два месяца прервал работу и занялся пост-продакшеном, а потом доснял последние два десятка дней. Сейчас картина — в монтаже, а больше всего вопросов вызывает компьютерная графика, которой в картине аж 35 минут. Для работы над фильмом построили самолет Heinkel He 111, однако для имитации полетов нужны высокие технологии. На помощь пришла компьютерная игра, симулятор, где с привлечением реальных геймеров был реконструирован бой. Единственной проблемой оказалось, что современные виртуальные пилоты управляют бойчее, чем реальные во время Второй мировой войны. Получалось неправдоподобно, и игроков приходилось осаживать. К слову, раскручивать картину тоже будут в том числе и через компьютерную игру. А вообще на продвижение ленты планируется отвести полгода — в кинотеатрах картина появится в 2021-м. Причем, как уже ранее сообщалось, фильмов будет не один, а два: другой снимался в формате вертикального видео и будет состоять из десятка 7-10-минутных эпизодов. И, возможно, его выпустят даже раньше, чем версию для кинотеатров.



"Девятаев"



Фото: скриншот трансляции пичинга "Девятаев"Фото: скриншот трансляции пичинга

Дебютанты списка лидеров – «Водород 2011» – представили фильм «100 лет тому вперед», основанный на фантастике Кира Булычева (ну, вы помните, Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»). А к 14 февраля компания выпустит романтическую историю «с запахом Черного моря», как ее охарактеризовали создатели, – «Рашн Юг». Увидев «южный тренд» в успехе сериала «Чики», авторы проекта (режиссер — Антон Федотов) поверили в проект, ранее уже провалившийся на питчинге по причине «несерьезности» сценария. Съемки уже начались на прошлой неделе в Краснодарском крае.

Еще одни гиганты — студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова — презентовала фильмы «Огонь» (фильм о тушении лесов, на который студия просит 70 миллионов, выйдет 24 декабря в преддверии 30-летия МЧС), «Чемпион мира» (о начале съемок которого «Фонтанка» сообщала в конце июля) и «Пара из будущего». Последний фильм перенесет зрителя в 2040-й год. Муж и жена «исчерпали отношения» и отправляются в 2020-й, да прямиком в день, когда мужчина сделал своей даме предложение. Их цель – спасти самих себя от ошибки, но это непросто: молодые действительно друг друга любят. Съемки картины уже начались, пару в возрасте сыграют Сергей Бурунов и Мария Аронова, а молодых – студенты Денис Парамонов и Дарья Коныжева.



"Пара из будущего"



Фото: скриншот трансляции пичинга "Пара из будущего"Фото: скриншот трансляции пичинга

Среди других интересных проектов, представленных на питчинге, – «Декабрь» Yellow, Black and White Group. Его снимает Клим Шипенко («Холоп»), и это «нуар», как выразились авторы, о последних днях жизни Сергея Есенина. На то, чтобы создать зрительский триллер и не рискнуть исторической правдой (догадываться о причинах гибели предложат зрителю) создатели картины просят 100 миллионов рублей.

К слову, это не единственная картина Шипенко в питчинге: он же снимет фильм «Окнутый» опять-таки в ролях с Сергеем Буруновым и с Гариком Харламовым. Главный герой – чиновник-карьерист, которому предоставляется шанс встретиться с президентом на хоккее. Картину ждут к 2022 году.

Кроме того, 200 миллионов попросили «1-2-3 Продакшн» на ленту, которая также должна выйти в первой половине 2022-го, – «Бансу» Павла Костомарова о поисках советского летчика на Аляске.

А «Централ Партнершип» попросила 270 миллионов на «Библиотеку Ивана Грозного» и 100 – на очередной экскурс во времена Великой Отечественной – «Нейтральная полоса».

Какие именно фильмы получат поддержку – будет объявлено в конце августа.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»