«В наших глазах закрытая дверь». Группа «Кино» отметила «обнуление» символической песней Цоя
Музыканты группы «Кино» впервые появились на публике после тридцати лет тишины. В эфире «Первого канала» в программе «Вечерний Ургант» в ночь на 3 июля они представили современное прочтение песни «В наших глазах».
Мы ждали лета — пришла зима.
Мы заходили в дома, но в домах шел снег.
Мы ждали завтрашний день,
Каждый день ждали завтрашний день.
Мы прячем глаза за шторами век.
В наших глазах крики «Вперед!»
В наших глазах окрики «Стой!»
Прямых параллелей между важными общественно-политическими событиями в России, в том числе прошедшим голосованием по конституционным поправкам и обнулению президентских сроков, в выборе песни нет, рассказал продюсер реюниона «Кино», сын Виктора Цоя Александр.
«Выбирался трек, в котором играет Игорь Тихомиров. а также трек к которому уже готов видеоряд. Было три таких песни, мы предпочли самую боевую. А там вот такие слова! Можно сказать, что это магия», — сказал «Фонтанке» Александр Цой.
Публикация песни «В наших глазах» стала четвёртым клипом обновлённого «Кино». Зимой был представлен первый в истории группы студийный клип на песню «Троллейбус». В марте был презентован клип на песню «Музыка волн». На исходе принудительной самоизоляции группа выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». В интервью «Фонтанке» гитарист Юрий Каспарян тогда заметил, что песня рискует быть переименованной по итогам общероссийского голосования 1 июля.
«Конечно, тут нет каких-то специально задуманных параллелей. У нас график появления студийных клипов был заранее составлен. Единственное — уже сейчас пошли споры, как правильно называется эта песня. «Мама, мы все тяжело больны», или «Мама, мы все сошли с ума». Поступило предложение сейчас трек назвать «Мы все тяжело больны», а после известного общероссийского голосования переименовать в «Мы все сошли с ума», — сказал Каспарян «Фонтанке» в конце мая.
Осенью 2020 года музыканты «Кино» дадут концерты в Москве, Минске, Риге и Петербурге. Два петербургских шоу пройдут в Ледовом Дворце 31 октября и 1 ноября. Кроме того, 7 ноября «Кино» выступит в столице Белоруссии на «Минск арене» и 11 ноября в Латвии на «Арена Рига». В выступлениях примут участие гитарист и соавтор музыки «Кино» Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. На барабанах играет участник «Симфокино» Олег Шунцов. Акустическая гитара — Дмитрий Кежватов из группы «Тараканы». Клавишные — композитор, автор оркестровок «Кино» Игорь Вдовин. За звук и студийную подготовку отвечает звукорежиссер Андрей Алякринский.
Фото: скриншот видео
Голос Виктора Цоя оцифрован с оригинальных многоканальных записей, которые последовательно переиздаёт Maschina Records.
О том, как возникла идея реюниона и как идёт работа над концертами, ранее «Фонтанке» рассказал продюсер проекта, сын Виктора Цоя и автор видео для этих шоу Александр Цой. О репетициях, которые проходят в Петербурге, нам рассказал Александр Титов. В ближайшие дни состоится релиз ранее неизвестного альбома «Кино» 1986 года «Любовь – это не шутка». Осенью выйдет дебютная сольная пластинка Юрия Каспаряна.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»
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