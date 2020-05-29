Фото: скриншот youtube Группа КИНО «Мы все тяжело больны». Группа «Кино» представила новый клип на вечно актуальную песню Цоя Версия для печати Tweet

В интервью «Фонтанке» гитарист и соавтор «Кино» Юрий Каспарян рассказал о параллелях между прошлым и настоящим, издании неизвестного альбома и способах не сойти с ума в повторяющейся реальности.

После «Троллейбуса», который «идёт на восток», и «Музыки волн» с памятью о «холоде приклада», музыканты «Кино» завершают сложную весну 2020 года песней «Мама, мы все тяжело больны». Новый клип с записью из студии «Добролёт», где музыканты готовятся к осенним стадионным концертам, дополнен графикой, которая будет использована на шоу в Москве, Петербурге, Риге и Минске. Все совпадения с сегодняшней повесткой, утверждает продюсер реюниона «Кино» и автор графики Александр Цой.

«Может показаться, что мы специально выбрали для релиза злободневную песню и даже сделали для нее какую-то зловещую графику. Но это, конечно, не так. Песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в районе Нового года. Но, видимо, у группы «Кино» такая судьба — идеально попадать во время», — сказал сын Виктора Цоя.

Гитарист Юрий Каспарян в интервью «Фонтанке» рассказал, что связи с реальностью в нынешней работе «Кино» всё-таки есть.

— Всегда хотел спросить, как правильно — Георгий или Юрий? Ваши коллеги вас называют по-разному.

— Можно и так, и так.

— «Мама мы все тяжело больны». Выбор этого трека для нового клипа в конце весны 2020го — что называется, не в бровь, а в глаз.

— Так получилось. Мы не специально (смеётся — Прим.ред.). Конечно, тут нет каких-то специально задуманных параллелей. У нас график появления студийных клипов был заранее составлен. Единственное — у нас уже сейчас пошли споры, как правильно называется эта песня. «Мама, мы все тяжело больны», или «Мама, мы все сошли с ума». Поступило предложение сейчас трек назвать «мы все тяжело больны», а после известного общероссийского голосования переименовать в «мы все сошли с ума».

— Придётся переписывать название клипа в Youtube!

— Ничего. Перепишем (смеётся — Прим.ред.).





Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

— Помните, как Виктор принёс эту песню?

— Вообще по годам в голове путаница. Скорее всего, это был 1986-й. Песня из альбома «Группа крови». Витя придумал сначала основной риф. Один из тех редких случаев, когда были намётки, а песни не было. Но через несколько месяцев песня получилась.

— Насколько очевиден ответ на вопрос, о чём эта песня? 1986 год. Вроде бы уже что-то меняется, но ничего не понятно.

— Да, в 1986 году было совершенно неочевидно, чем это всё закончится… А песня о том, о чём песня! Там всё достаточно прямолинейно. Взросление, становление личности.

— Спорим, что после выхода клипа с рефреном «мы все тяжело больны, мы все сошли с ума» все бросятся искать иные параллели?

— И ведь найдут! И это хорошо.





Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

— Нынешнее сумасшествие чем-то отличается от того, что было тридцать с лишним лет назад?

— А ведь чем-то отличается (смеётся — Прим.ред.). Всё время в головах у многих из нас какая-то ерунда! Естественно, у меня есть все те же ощущения, когда разные умные люди говорят, что если раньше мы стремились быть открытыми, то теперь процессы идут в другую сторону.





Фото: скриншот youtube Группа КИНО Фото: скриншот youtube Группа КИНО

— Получается, что ваша новая версия песни о коллективном недуге — это жест. Ваш личный. А не просто ощущения слушателей.

— Как скажете! Но вообще песня просто хорошая и бодрая. И поэтому реакция публики, надеюсь, будет положительная и не менее бодрая (улыбается — Прим.ред.).

— Кстати, про позитивную реакцию публики на новое «Кино». Ваш нынешний издатель Максим Кондрашов из Maschina Records сошёл с ума куда надо. Коллекционеры пищат от вычищенного звука поканального и нового оформления известных пластинок.

— О, да. Мы Максима любим. Кропотливый реставратор, собиратель редкостей, коллекционер.

— Он уже ранее выпустил репринт оригинального французского сингла «Maman» 1989 года. Как так получилось, что на обложке — портрет первой жены Эдуарда Лимонова Анны Рубинштейн?

— Да ладно, я не знал об этом! Тридцать лет не мог понять, что французам в голову пришло, что они эту фотографию поместили на конверт! Нашли какую-то тётеньку… Удивительно. Чего только не бывает.





Фото: vk.com/maschinarecords Фото: vk.com/maschinarecords

— Возникают революционные параллели. Песня «Мы все тяжело больны», как предвестница гимна «Перемен». Кстати, с того же альбома «Группа крови», но отложенная для фильма «АССА». Портрет жены будущего главного революционера всея Руси…

— А я бы не стал искать взаимосвязи! И «Maman» с «Перемен» совершенно самостоятельные произведения. И совершенно разные. Клип на «Перемен» мы не стали делать. Приберегли эту песню для концертов.

— По моим данным, до концертов в Москве, Петербурге, Минске и Риге будет издание новых версий «Кино» с нынешними музыкантами. Сингл на два трека, где одновременно сыграют и басист раннего «Кино» Александр Титов, и басист второй половины 1980-х Игорь Тихомиров. Какие песни возьмёте?

— Вообще песен на две бас-гитары у нас в программе много. Полноценная треть концерта будет с обоими басистами (Александр Титов ранее рассказал «Фонтанке», что программа «Кино-2020» рассчитана на 2,5 час — прим.ред.). Но про планы издания сингла с новыми записями пока ничего сказать не могу.

— Реюнион «Кино» — одно из самых ожидаемых музыкальных событий года. В нынешней принудительной самоизоляции только граф Дракула не вылез в онлайн-трансляции, марафоны и прочие концерты с кухни через смартфон. А вы нет. Почему?

— Были разговоры. Но не про «Кино», а про «Симфокино». Но они ничем не закончились. Да и всплеск этих онлайн-концертов уже прошёл.

— Тем не менее вы продолжали музицировать онлайн. Александр Титов только что выложил свежий клип, где смонтировано, как вы каждый у себя дома играете свои партии к песне «Игра» с альбома «Ночь». Это такая физкультура?

— Что-то типа того. У Саши есть канал, где он показывает свои басовые партии из «Аквариума» и «Кино». Время от времени мы собираемся и записываем что-то.

— Безладовый бас вообще вызывает восторг всегда!

— Да! Очень красиво!

— А вы как реагируете, когда народ активно делится желчью и рассуждениями, что реюнион — это всё ради денег? Александр Цой мне ранее рассказал, что ему это нужно просто потому, что он не был на концерте «Кино». Титов делает это для души и ради памяти о друзьях, которые уже ушли.

— Да никак я на это не реагирую. Нет смысла что-то объяснять, если люди во всём видят только наживу. Разговоры про реюнион шли много-много лет. И мы даже успели собраться поиграть вместе с Георгием Гурьяновым (художник, барабанщик «Кино», умер в 2013 году — Прим.ред.). в 2012 году. Записали песню «Атаман» (издана в 2018-м — Прим.ред.).

Просто к 2019 году, когда мы стали репетировать, всё покатило. Сложилось. Несомненно, это связано и с тем, что Саша Цой ушёл от MorozRecords (многолетний издатель «Кино» — Прим.ред.). Не без труда вернул себе права на наследие отца. Стал полноправным правообладателем. И сразу всё ожило. Реставрация, выпуски альбомов в приличном виде. Вышли из трясины. А может, время настало просто. Есть же некие «многолетние циклы» вращения событий. Вот мы в такой и угодили.

— Кстати, тогда же к нам вернулась Джоанна Стингрей. Она вдруг приехала весной 2018 года в Петербург. А потом пошли издания её книг. И первая её книга как раз про то время, параллели с которым многие видят. Для вас тут есть символизм?

— Ну да. Что-то такое зашевелилось. И я не думаю, что это исключительно ностальгия. Мы же просто щепки на волнах бытия (смеётся — Прим.ред.). А книги у Джоанны интересные получились. Во второй книге «Стингрей в стране чудес» меня порадовало очень точное эмоциональное описание концерта «Поп-механики». Видео тех концертов есть много. Что-то происходит в кадре. Но это не передает всего контекста! А у Джоанны получилась… Прямо здорово! Я проникся! (в 2019 году «Фонтанка» 30 лет спустя пригласила Стингрей на её свадьбу с Юрием Каспаряном — Прим.ред.)

— А как ещё писать про концерты ваши с Курёхиным? Только свои эмоции успевать ловить. Стингрей мне рассказывала, что она просто пересмотрела видео, и у неё всплыли эмоции.

— Ничего подобного про концерты «Поп-механики» я не читал никогда. Ничего подобного не попадалось. Странно, правда?

— Великое всегда видно на расстоянии. Кстати, все ваши совместные опусы с Сергеем Анатольевичем известны и опубликованы?

— Не знаю… Всё, в чём я участвовал, вроде бы опубликовано.





Фото: скриншот youtube Группа КИНО Фото: скриншот youtube Группа КИНО

— Вернёмся к песне, которая нас и привела к этому диалогу. Если до первых трибьютов музыка «Кино» была уделом юных рокеров в переходах метро, то теперь ее пафосно переделывают, в том числе новомодные реперы. Используют рефрены, музыкальные рисунки. Интересное было?

— Мне скучно это всё. Ни разу не слышал ничего интересного хотя бы, не то, что хорошего.

— Вас не задевает, когда говорят, что музыкально «Кино» — это клон The Cure?

— Абсолютно нет. Моя любимая их пеня Lovecats 1983 года. Но как это ни странно, я их очень мало слушал. Не считаю, что «Кино» — клон The Cure. Это просто однажды кто-то сказал, кто-то подхватил, кто-то записал, и все запомнили. Пусть так считают, кому хочется. Мне по барабану, если у человека нет собственных ушей.





Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

— Из-за коронавируса выход неизданного ранее альбома «Кино» «Любовь — это не шутка» отложился на июнь-июль. Почему альбом не вышел после записи в 1986 году?

— Во-первых, он был недозаписан. Во-вторых, у нас через некоторое время появилась драм-машинка и порто-студия, и таким образом появилась «Группа крови». А песни из «Любовь — это не шутка» были отложены, потом забылись. К формату «Группы крови» они не подходили. Они относились к лирическому периоду творчества Виктора.

— Появление новой техники скорректировало творчество группы «Кино»? Как раз с «Группы крови» началась музыка других «новых волн»?

— Не в технике дело. У Виктора нарастало изменение творческого вектора. И мы просто не успели дозаписать эту пластинку. Так бы был ещё один альбом про любовь. Но нас очень тогда не устраивало качество записи. Слишком самодеятельно. Теперь же это будет издано ровно в том виде, в котором было записано. Со всеми репликами между песнями. Со звуком при реставрации Максим Кондрашов и Игорь Тихомиров сделали, что смогли. Стало звучать получше.

— Какая песня оттуда сегодня могла бы стать злободневным хитом? Издатель в качестве промо выбрал «Ты мог быть героем».

— Там все песни неплохие. И «Ты мог быть героем» хорошая. Но сама «Любовь — это не шутка», на мой взгляд, бьёт все рекорды. История, актуальная всегда (смеётся — Прим.ред.). И нам очень повезло, что удалось использовать в оформлении эскиз художника Андрея Крисанова, который предоставила его супруга Тамара Крисанова. Как остроумно заметил Саша Цой, альбом — эскиз, и в оформлении эскиз. Мы не стали его раскрашивать. Оставили чёрно-белым. Документ ушедшей эпохи.





Фото: vk.com/maschinarecords Фото: vk.com/maschinarecords

— Кроме «Кино», вы работаете над сольным новым проектом. Если это не секрет, расскажите о нём.

— Он называется YK. «Уайкей». Аббревиатура от Yuri Kasparyan. Немного накопилось каких-то инструментальных мелодий... Сделали программу. Скоро выпустим пластинку с двумя пьесами и продолжим работать над альбомом.

— Вы кроме Риги и Минска по другим столицам бывшего СССР поедете?

— Какие-то разговоры идут. Но конкретики пока нет. Сейчас плохо с конкретикой. Будущее в тумане. Вообще европейская гастроль, скорее всего, будет.

— В Киев зовут?

— Разговоры идут. Но мы в чёрных списках там после выступления «Симфонического кино» в Крыму. Мы играли в Севастополе и Симферополе. Говорят, что эти вопросы как-то решаются. Я сам занимаю нейтральную позицию на этот счёт. Пустят, поедем. Но как я не могу играть в Крыму, если я там родился?





Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

— Многим нынче душно. Творчески, политически. У вас какие ощущения про завтра?

— Сложно сказать. Свежесть, как мне кажется, это личное дело каждого. Вообще не люблю рассуждать на эти темы.

— Понимаю, но для многих музыка «Кино» музыка перемен. Та же Стингрей говорит, что песни Цоя сегодня актуальны как никогда. Параллельно та же «Перемен» ещё не так давно звучала на акциях оппозиции.

— Ну что я могу сказать на это всё? Я играл в группе на гитаре. Великолепный Витя писал прекрасные песни. Ну, используют их. Что тут поделаешь? Мы-то тут причём? Хорошая музыка должна поднимать человека. Приносить радость. Избавлять его от повседневной рутины. Хотя бы отвлекать. Может быть, наводить на какие-то прекрасные мысли и благородные поступки. Если это происходит, значит, мы делали хорошее

— Ваш личный рецепт: как не сходить с ума, когда «все тяжело больны»?

— Нет таких рецептов. Но я занимаюсь любимым делом и и нахожу время для занятий чи гун. Этого вполне достаточно.

P.S. О воссоединении музыкантов «Кино» «Фонтанка» сообщила в октябре 2019 года. Александр Цой тогда рассказал, что этот проект в первую очередь нужен самим создателям.

«На самом деле я сам просто очень хочу сходить на концерт группы «Кино». Я ни разу не был!», — пояснял продюсер «Кино-2020» в интервью.

В выступлениях примут участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Музыканты выйдут на сцену вместе спустя 30 лет после распада легендарного рок-коллектива.

В Петербурге концерты пройдут в Ледовом дворце 31 октября и 1 ноября, 7 ноября «Кино» выступит в Минске, 11 ноября — в Риге, 21 и 22 ноября — в Москве.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».