Фото: Дамир Юсупов/Большой театр Федор Чистяков, Green Day, Диана Арбенина, балет Серебренникова: Чем заняться в Сети на выходных 24 – 26 апреля Версия для печати Tweet

«Обнуляемся» с лидером группы «Ноль», слушаем лекцию о странностях самоизоляции и поэтические чтения с Андреем Макаревичем и Петром Наличем, смотрим трёхдневный музыкальный стрим с участием Бруно Марса и Эда Ширана. Составили для вас исчерпывающий гид по онлайн-развлечениям на этот уикэнд.

PlayOn Fest: трехдневный фестиваль с участием Эда Ширана, Бруно Марса и Green Day

24 – 26 апреля, 18+

Эд Ширан, Бруно Марс, Green Day, Coldplay, Korn, Twenty One Pilots, David Guetta и другие звёзды споют на виртуальном фестивале PlayOn Fest. Трехдневное событие в YouTube проводит компания Warner Music в поддержку Всемирной организацией здравоохранения. Всего выступлений будет 65, вещать будут с известных музыкальных площадок — от театра «Аполло» в Нью-Йорке до Сиднейского оперного театра. Посмотреть можно на сайте или в YouTube.

Концерт Дианы Арбениной на платформе Okko

24 апреля, 19.00, 18+

Название концерту Дианы Арбениной «…И все будет хорошо!» дала строчка из песни «Гавань». В онлайне с платформы Okko певица исполнит и другие неувядающие хиты — «Рубеж», «31 весна», «Ты дарила мне розы».

«Согласно завету Иосифа Бродского не выходить из комнаты, мы по-прежнему самоизолируемся. Однако это абсолютно точно не повод опускать руки! Мы сыграем полноценный сет, электрический, жаркий, дерзкий и нежный. Можно танцевать, а можно обниматься, можно слушать одному в наушниках или подключить колонки и соседей», — пишет Арбенина. Смотрите бесплатно на сайте show.okko.tv или в соцсетях.

Онлайн Федора Чистякова «Обнуление» на «Фонтанке»

26 апреля, 22.00, 18+

Воскресный вечер проведите за просмотром онлайн-концерта Федора Чистякова «Обнуление». Эмигрировавший в США музыкант назвал своё выступление так, потому что «обнуление — термин из мифологии и территории смыслов группы «Ноль». «Обнулимся вместе!» — призывает Чистяков. Он исполнит «несколько старых хороших песен», по которым ценители «Ноля» «очень соскучились», — а альбомов «Северное буги» (1990) и «Полундра» (1992). А также загадочный трек, который ни вошёл ни в одну из пластинок. Смотреть бесплатно можно в YouTube музыканта или на проекте «Фонтанки» #безантракта.

Онлайн-марафон #ЯБУДУЖДАТЬСВОЮМУЗЫКУ

24 апреля, 12.00 — 00.00 по Москве, 18+

Ещё одна команда музыкантов — на сей раз, отечественных — соберется на виртуальный фестиваль 24 апреля. Онлайн-марафон #ЯБУДУЖДАТЬСВОЮМУЗЫКУ проводит екатеринбургский «Телеклуб» в поддержку музыкальной индустрии. Участие подтвердили «Ногу Свело!», Нейромонах Феофан, LOUNA, Uma2rman, Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай» и другие. Бесплатная трансляция доступна по ссылке.

Фильм «Спутник»

Все выходные, 16+

Научно-фантастический триллер «Спутник», спродюсированный при участии Федора Бондарчука, стал первым российским крупным релизом, выходящим в цифре вместо кинотеатров. По сюжету, советский космонавт, переживший загадочную катастрофу, привозит в собственном теле инопланетянина. Кинообозреватель «Фонтанки» высоко оценил премьеру, отметив, что она похожа на «теплого лампового «Чужого». Доступно по подписке на всех отечественных киностримингах.

Документалки Netflix

Все выходные, возрастное ограничение разное для каждого фильма

Киногигант Netflix устроил на прошлых выходных акцию поддержки детей и учителей, оказавшихся в самоизоляции, и выложил онлайн несколько документальных фильмов и сериалов. От лент о дизайне и устройстве всего на свете до короткометражки о волонтёрах в Сирии. Подробнее о каждом проекте «Фонтанка» написала здесь. Смотреть бесплатно можно в YouTube Netflix.

#ПолитехLive — 12-часовое чтение стихов из московского Политеха

24 апреля, 12.00 — 25 апреля, 00.00, 16+

Традицию чтения стихов для большой (очень большой) аудитории возобновляет московский Политехнический музей. Трансляцию #ПолитехLive здесь проведут в пятницу, слушать можно будет с утра и до позднего вечера. Привлекут как поэтов (Елена Фанайлова, Константин Богомолов, Дмитрий Быков, Юлий Гуголев, Сергей Гандлевский, Всеволод Емелин и многие другие), так и чтецов — тех, кто будет декламировать чужие стихи. Среди vip-персон, задействованных в проекте — Вениамин Смехов, Ирина Прохорова, Владимир Познер, Михаил Зыгарь, Петр Налич, Андрей Макаревич. Смотрите бесплатно в YouTube Политеха.

Балет «Герой нашего времени» Кирилла Серебренникова

25 апреля, 19:00, 16+

Глава «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников — не просто известный политический сиделец под домашним арестом, но и мастер поистине многогранный. Он ставит не только драматические спектакли, но и балеты, и оперу, и снимает кино. «Героя нашего времени» режиссёр создал в 2015 году для Большого театра вместе с композитором из Петербурга Ильей Демуцким и хореографом Юрием Посоховым. «Это насквозь поэтическая и внутренне музыкальная вещь. А там, где есть поэзия, есть и балет», — говорит о произведении Лермонтова Серебренников. Спектакль получил премию «Золотая маска», а теперь бесплатно его можно будет посмотреть в YouTube Большого театра.

Лекция про странности самоизоляции

24 апреля, 20.00, 16+

Пятничным вечером в онлайн-лектории «Порядка слов» предлагают побеседовать об актуальном. О тонкостях самоизоляции по Zoom из Нью-Йорка расскажет философ, историк и теоретик искусства Михаил Ямпольский. Пандемия и происходящая вокруг неё катастрофа позволяет нам «начать думать о мире чуть-чуть правдивее, чуть-чуть адекватнее». Но «прикоснуться к истине бытия в сартровском смысле» могут не все. Лекция — платная, все деньги будут направлены на поддержку магазина «Порядок слов», который закрыт из-за распространения коронавируса. Подробности — по ссылке, регистрация там же.



Михаил Ямпольский



Фото: предоставлено организаторами Михаил ЯмпольскийФото: предоставлено организаторами

Встреча с автором «зайца ПЦ» Линор Горалик

25, 26 апреля, 19.00, 18+

Линор Горалик большинство россиян знают как автора комиксов о зайце ПЦ, но вообще-то всё гораздо сложнее. Горалик пишет создаёт книги и статьи по теории моды, а в 2019-м выпустила роман-антиутопию «Все, способные дышать дыхание» о жизни после мировой катастрофы. В рамках акции «Корона Декамерона» писательница прочитает отрывок из своего произведения (какого — пока неизвестно) и обратится к читателям. К бесплатному просмотру приглашает «Яндекс Эфир».





Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

Фестиваль увлекательной науки

23-25 апреля, 6+

Детей на этих выходных можно развлечь Фестивалем увлекательной науки. Событие, которое проводят московские педагоги и учёные, впервые за двадцать лет виртуализируется. Участником расскажут, как за считанные минуты рисовать гифки, поведают о воздухоплавании и «вкусной математике», проведут лекцию «Лингвистика и нанайский язык» и объяснят, что находится внутри часов. Полное расписание ищите на сайте фестиваля, на события требуется предварительная регистрация.

Спектакль «Алло» режиссера Бориса Павловича

Ежедневно в 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 16+

Оказаться в роли актера — мечта, наверное, многих зрителей. Режиссер Борис Павлович и 15 актрис из разных городов от Петербурга до Новосибирска исполнят ее в определенный день и час. По замыслу сюжет «Алло» близок, например, к сюжету кинокартины «Каждый вечер в одиннадцать»: у вас зазвонит телефон. А за 10 минут до этого на почту придет текст пьесы, который будете читать по очереди со своей собеседницей, возникнувшей из ниоткуда и исчезающей в никуда.

Чтобы поучаствовать в экспериментальном спектакле, надо будет предварительно заполнить анкету и обязательно установить на телефон WhatsApp. Все деньги за купленные билеты поступят в поддержку инклюзивного театрального проекта «Фонд Alma Mater». Билеты и подробности — тут.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Елена Кузнецова, Наталия Эфендиева, «Фонтанка.ру»