Русский «Спутник»: теплый ламповый «Чужой»
На большинстве русских стриминговых платформ вышел «Спутник», первый отечественный фильм, премьера которого перенесена в онлайн. Научный ужастик про инопланетное чудище в теле советского космонавта.
Вообще «Спутнику» выход в онлайн только добавил актуальности и экспериментаторского задора. Он в проекте был по умолчанию: все-таки совместное производство ультрамейнстримовой бондарчуковской студии «Арт пикчерс» и такой же радикально независимой компании Hype Film, у которой на счету «Лето» и «Ученик» Серебренникова. Да и сам сюжет – смелая попытка скрестить советскую фактуру с историей про космонавтов и инопланетных чудищ.
При возвращении из космоса на советского астронавта нападает неведомая тварь. Дома летчика изолируют в секретном НИИ, которым руководит бесцветный гражданин из органов. Чтобы выяснить, что за тварь поселилась в советском космонавте, он вызывает из Москвы прогрессивного психотерапевта. И та, конечно, искренне сопереживает летчику и пытается ему помочь от твари избавиться – вопреки идеям и указаниям спецслужбиста.
Понятно, почему вообще продюсер Федор Бондарчук за этот проект ухватился – ретрофутуризм сейчас в моде, успех сериала «Очень странные дела» многих заставил удариться в ностальгию по технократической романтике восьмидесятых. Только, в отличие от Штатов, в России тут ностальгировать не по чему: у нас начало 80-х время не надежд и фантазий, а самый беспросветный период, и в кино его уже стало принято показывать таким. Не программа «звездных войн», рейганомика и прочие вдохновляющие фантазмы, а война в Афганистане и мор вождей. Так что воспоминания в «Спутнике» приходится придумывать.
И это вполне получается. Фактура фильма действительно такая, наивно-ностальгическая. Теплые цвета, ламповые телевизоры, деревянные панели, дутые куртки-пуховики. Даже в смысле спецэффектов тут иронии много – «Спутник» больше похож не на «Чужих», а на фильмы студии «Трома», где экран заливал кетчуп, а вместо мозгов по полу размазывали рисовую кашу. Если космическое чудище кого жрет – то прям как в лучших хитах видеосалонов, когда брызги в стороны летят.
Актеры играют соответствующе: просто, ясно, иронично. Как и положено в придуманных воспоминаниях и наивном фантастическом кино. Главная героиня в исполнении Оксаны Акиньшиной – прямолинейный ученый-фанатик. Бондарчук в роли гэбэшника – холодный злодей, прямо доктор Зло. Петр Федоров в роли «носителя» чудовища – супермен и точка; у него, может, единственного в русском кино получается быть суперменом.
Отчасти сетевая премьера даже на руку «Спутнику»: все-таки ностальгические, наивные и ироничные штучки, все эти синтезаторные шумы, контрастные характеры, эффектные чудовища на маленьком, телевизионном экране смотрятся выгоднее, чем на большом, киношном. Конечно, это зрелище не заставит поверить, что «у нас была великая эпоха». Но в качестве игры с материалом, с самой тенденцией – более чем увлекательно, остроумно и ярко.
Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»
Новости
-
апрель 2020 - Юрий Гальцев выпустил дебютный видеоклип
-
23 апреля 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: первоцветы, экскурсия по тюрьме, Алексей Воробьев, «Евгений Онегин»
-
22 апреля 2020 - Lionsgate снимет приквел к «Голодным играм». Он раскроет историю диктатора
-
22 апреля 2020 - Warner Music музыкальным марафоном с Coldplay и Twenty One Pilots соберет деньги для ВОЗ
-
22 апреля 2020 - Тенор Юсиф Эйвазов запускает интервью-проект. Гостями Instagram станут Доминго и, возможно, Гергиев
-
22 апреля 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: встреча с орнитологом, «Маленький принц», «Иваны» в Александринском, Рыбин и Сенчукова
Статьи
-
-
21 апреля 2020, 12:58Аукционный дом «12-й стул» проведёт торги в поддержку петербургского журнала «Звезда», находящегося на грани закрытия. С молотка уйдут 80 лотов, в том числе автографы Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Андрея Битова, Александра Кушнера, печатная машинка «Ундервуд» начала XX века и вывеска «Звезды» 1950-х годов.
-
18 апреля 2020, 17:40В конце марта петербургские театры ушли в режим самоизоляции из-за коронавируса. С тех пор начались эксперименты с форматами. «Маузер» в Александринском театре стал первой постановкой, которая транслировалась из пустого зрительного зала. Писатель, член Русского ПЕН-Центра Зинаида Варлыгина посмотрела сценическую ораторию греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса и рассказывает о ней.
-
16 апреля 2020, 10:07На канале «Россия» — одна из самых ожидаемых премьер сезона, экранизация романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Наглядная демонстрация того, как легко оригинальная история превращается в заурядный набор картинок и образов.
-
-
-
-
-