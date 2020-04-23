Русский «Спутник»: теплый ламповый «Чужой»

На большинстве русских стриминговых платформ вышел «Спутник», первый отечественный фильм, премьера которого перенесена в онлайн. Научный ужастик про инопланетное чудище в теле советского космонавта.

Вообще «Спутнику» выход в онлайн только добавил актуальности и экспериментаторского задора. Он в проекте был по умолчанию: все-таки совместное производство ультрамейнстримовой бондарчуковской студии «Арт пикчерс» и такой же радикально независимой компании Hype Film, у которой на счету «Лето» и «Ученик» Серебренникова. Да и сам сюжет – смелая попытка скрестить советскую фактуру с историей про космонавтов и инопланетных чудищ.

При возвращении из космоса на советского астронавта нападает неведомая тварь. Дома летчика изолируют в секретном НИИ, которым руководит бесцветный гражданин из органов. Чтобы выяснить, что за тварь поселилась в советском космонавте, он вызывает из Москвы прогрессивного психотерапевта. И та, конечно, искренне сопереживает летчику и пытается ему помочь от твари избавиться – вопреки идеям и указаниям спецслужбиста.

Понятно, почему вообще продюсер Федор Бондарчук за этот проект ухватился – ретрофутуризм сейчас в моде, успех сериала «Очень странные дела» многих заставил удариться в ностальгию по технократической романтике восьмидесятых. Только, в отличие от Штатов, в России тут ностальгировать не по чему: у нас начало 80-х время не надежд и фантазий, а самый беспросветный период, и в кино его уже стало принято показывать таким. Не программа «звездных войн», рейганомика и прочие вдохновляющие фантазмы, а война в Афганистане и мор вождей. Так что воспоминания в «Спутнике» приходится придумывать.

И это вполне получается. Фактура фильма действительно такая, наивно-ностальгическая. Теплые цвета, ламповые телевизоры, деревянные панели, дутые куртки-пуховики. Даже в смысле спецэффектов тут иронии много – «Спутник» больше похож не на «Чужих», а на фильмы студии «Трома», где экран заливал кетчуп, а вместо мозгов по полу размазывали рисовую кашу. Если космическое чудище кого жрет – то прям как в лучших хитах видеосалонов, когда брызги в стороны летят.

Актеры играют соответствующе: просто, ясно, иронично. Как и положено в придуманных воспоминаниях и наивном фантастическом кино. Главная героиня в исполнении Оксаны Акиньшиной – прямолинейный ученый-фанатик. Бондарчук в роли гэбэшника – холодный злодей, прямо доктор Зло. Петр Федоров в роли «носителя» чудовища – супермен и точка; у него, может, единственного в русском кино получается быть суперменом.

Отчасти сетевая премьера даже на руку «Спутнику»: все-таки ностальгические, наивные и ироничные штучки, все эти синтезаторные шумы, контрастные характеры, эффектные чудовища на маленьком, телевизионном экране смотрятся выгоднее, чем на большом, киношном. Конечно, это зрелище не заставит поверить, что «у нас была великая эпоха». Но в качестве игры с материалом, с самой тенденцией – более чем увлекательно, остроумно и ярко.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»