Фото: скриншот из Instagram
Уличный художник Бэнкси поделился в Instagram фотографиями новых работ, созданных, по всем правилам новой жизни, в самоизоляции. Мыши — фирменные герои арт-объектов Бэнкси — оказавшись запертыми дома, устроили беспредел.
Рисованные персонажи заполонили ванную художника — бегают по раковине, размотали рулоны туалетной бумаги, собираются разлить жидкое мыло и засорили унитаз. «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — прокомментировал Бэнкси. Запись, выложенная вечером 15 апреля, уже собрала больше миллиона лайков.
Напомним, художник-аноним Бэнкси запомнился пацифистскими работами в секторе Газа, граффити, посвященным студенческим протестам в Париже, картиной «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившейся на аукционе, и другими объектами. В 2018 году в Петербурге прошла выставка Бэнкси.
«Фонтанка.ру»