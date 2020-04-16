Если вы, как и сотни людей вокруг, не первый день сидите в дома, и не знаете, чем заняться — расслабьтесь и идите на кухню. И Дживс, и девушка Железного Человека, и Матильда из «Леона», и Форрест Гамп – уже сделали это: одни пекут хлеб, вторые тушат капусту. «Фонтанка» выбрала самые необычные звёздные кулинарные опусы и идеи, как развлечься в самоизоляции.