Парижский книжный салон, который должен был состояться с 20 по 23 марта, отменён из-за коронавируса. Об этом 1 марта заявил президент французского Национального синдиката издателей Винсен Монтань, сообщает Le Monde.
«Наш долг — сделать это из соображений общественного здоровья, — отметил он, добавив, что решение принято «с сожалением». — Я хочу поблагодарить тех, кто на протяжении последних дней выражал желание провести салон в обычном порядке».
Парижский книжный салон ежегодно привлекает 160 тысяч посетителей. В то же время французское правительство отменило все мероприятия, собирающие более пяти тысяч участников.
Ранее из-за коронавируса закрылся Лувр; в Китае отменили значимые кинопремьеры, в том числе снимавшуюся в Петербурге комедию «Затерянные в России». Пианист Денис Мацуев отложил концерты в Италии, а Александринский театр перенес на более поздний срок репетиции «Евгения Онегина» с Пекинской оперой.
«Фонтанка.ру»
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