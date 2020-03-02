«В Безрукове есть какой-то фокус». «Фонтанка» показывает, как под Петербургом снимают военную драму Алексея Германа

01 марта 2020, 15:41

В гавани форта Ино на северном берегу Финского залива, за Зеленогорском, разместился аэропорт. Не песке выстроился ряд самолетов времен Великой Отечественной — модели истребителей изготовлены специально для этой киноленты. Среди актеров, приехавших в ветреный февральский день на съемку, — Елена Лядова и Сергей Безруков. Именно они играют главные роли в масштабной картине, что выйдет на экраны в 2021 году.

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