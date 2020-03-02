«Ради общественного здоровья». Парижский книжный салон отменили из-за коронавируса

Парижский книжный салон, который должен был состояться с 20 по 23 марта, отменён из-за коронавируса. Об этом 1 марта заявил президент французского Национального синдиката издателей Винсен Монтань, сообщает Le Monde.

«Наш долг — сделать это из соображений общественного здоровья, — отметил он, добавив, что решение принято «с сожалением». — Я хочу поблагодарить тех, кто на протяжении последних дней выражал желание провести салон в обычном порядке».

Парижский книжный салон ежегодно привлекает 160 тысяч посетителей. В то же время французское правительство отменило все мероприятия, собирающие более пяти тысяч участников.

Ранее из-за коронавируса закрылся Лувр; в Китае отменили значимые кинопремьеры, в том числе снимавшуюся в Петербурге комедию «Затерянные в России». Пианист Денис Мацуев отложил концерты в Италии, а Александринский театр перенес на более поздний срок репетиции «Евгения Онегина» с Пекинской оперой.

«Фонтанка.ру»

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