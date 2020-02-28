Петербургский Книжный салон переедет на Дворцовую. Его обещают провести на «совершенно новом уровне»

Петербургский Книжный салон в 2020 году пройдёт 14 – 17 мая на Дворцовой площади. Письмо об этом получили российские издательства от организаторов мероприятия. Такую же информацию подтвердил «Фонтанке» глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

«Не позже середины марта будет объявлено о проведении конкурсных процедур, по итогам которых будет определён оператор проведения Книжного салона, — заявил он. — В этом году салон пройдёт на Дворцовой площади, станет юбилейным пятнадцатым и, как мы ожидаем, будет проведён на совершенно новом качественном уровне».

Любопытно, что на сайте события уже можно найти сведения об его датах, но место проведения не уточняется. Информация же для участников — также без указания места — выложена только на английском языке.

«Проект размещения и застройка Салона в настоящий момент проходят необходимые согласования, и ещё не утверждены. В этой связи говорить о релизах и публикациях — преждевременно», — прокомментировал Владимир Рябовол.





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Напомним, Санкт-Петербургский книжный салон появился в 2006 году, во время губернаторства Валентины Матвиенко, и с тех пор несколько раз менял площадку. Изначально событие проводилось в «Ленэкспо», затем переезжало в центральный выставочный зал «Манеж», потом обосновалось на Манежной площади. Салон традиционно подвергается критике со стороны литературного сообщества, например, в 2010 году колумнист «Фонтанки», ныне покойный критик Виктор Топоров писал: «Петербургский международный книжный салон — мероприятие галочное; я бы даже сказал, чисто галочное. Чиновники его приветствуют, организаторы устраивают, издатели проводят, писатели посещают, пресса освещает /…/ — и никто из них толком не знает, зачем он это делает». В 2018 году салон озбавёлся предновогодней версией, которую организовывают в креативном пространстве ARTPLAY. В 2019-м участвовать в ней отказалась крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ»: компания объяснила своё решение высокими расходами и низкой посещаемостью мероприятия.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»