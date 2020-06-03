«Сопоставим с монархом». Дмитрий Быков поспорит с Михаилом Пиотровским о петербургской идентичности

«Михаил Швыдкой однажды сказал, что директор крупного музея сопоставим с монархом. И мог бы возглавить небольшую, а может, и большую страну. Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа, поэтому это человек государственного мышления», — уверен Дмитрий Быков.

Прозаик и публицист 8 июня обсудит с главой музея в эфире лектория «Прямая речь» воз и маленькую тележку вопросов. Будут беседовать, куда движется Россия и каков петербургский национальный характер. О выставках и культуре тоже не забудут.

Напомним, весной 2020 года Быков успел позвать в прямые эфиры Людмилу Улицкую, Бориса Акунина; объяснить, как самоизолировались великие и как Волдеморт спровоцировал коронавирус.

Дискуссия с Михаилом Пиотровским начнётся в 19.30 в онлайн-трансляции лектория «Прямая речь». Подробности — по ссылке.

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Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»