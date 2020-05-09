Фото: vk.com/pryamayarech Дмитрий Быков и Борис Акунин похоронят и воскресят СССР. И перейдут на личности Версия для печати Tweet

Почему обрушение Советского Союза откатило весь мир назад и активизировало радикальный ислам? Чем страна Советов была похожа на разлагающийся труп? Два прозаика поспорят о прошлом в онлайн-лектории «Прямая речь» 11 мая.

«СССР — проект, придуманный для преодоления человеческого и какого-то прыжка в сверхчеловеческое», — говорил публицист и прозаик Дмитрий Быков в программе «В гостях у Дмитрия Гордона» в 2011 году. Писатель верит, что распад Советского Союза привёл весь мир «к очень серьёзному откату назад»: «Запад вместо довольно милого, дряхлого советского монстра столкнулся с такими вещами, как радикальный ислам».

У коллеги Быкова, автора детективов Бориса Акунина, противоположное мнение. «Сейчас страна тяжело больна, но она живая. Советский Союз во времена моей молодости — это было нечто совершенно мертвое, где вообще не имело смысла что-либо делать», — говорил литератор в 2017 году. Кстати, в интервью самому Быкову.

Тогда обсуждение вопроса было предельно кратким. Теперь писатели готовы провести полноценную дискуссию. За что Дмитрий Быков и Борис Акунин любят и не любят Советский Союз, узнаете 11 мая в 19.30 в прямом эфире лектория «Прямая речь».

Диалог будет «грубым, резким и с переходом на личности», предупреждают организаторы. Поэтому – "18+". Подробности по ссылке.

Добавим, что Дмитрий Быков ведёт в «Прямой речи» ещё и культурологические лекции «без политики», которые подойдут для школьников, — о русском языке, отечественной и зарубежной литературе. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»