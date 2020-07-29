«Таким буйным центр никогда ещё не был»: Пиотровский оценил постпандемийный настрой горожан и пообещал вступиться за ненавистников перчаток
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил активность петербуржцев после снятия коронавирусных ограничений. По его словам, «на фоне Дворцовой площади, где никто не соблюдает санитарные правила, Эрмитаж, Главный штаб выглядят оазисами», потому что внутрь пускают только людей в масках и перчатках.
«Дворцовая площадь полна народу, стало много ночной жизни, на ней происходят драки, постоянно какие-то попытки проникновения на крыши Эрмитажа. Таким буйным центр нашего города ещё никогда не был за последние 40 лет. Надеюсь, что сам музей и его здание успокаивают или будут успокаивать людей, которые, может быть, слишком устали от изоляции», – сказал Пиотровский 29 июля, рассказывая в аккаунте Эрмитажа в Facebook о дальнейшей работе музея во время пандемии.
По его утверждению, ношение масок в музее ещё долго будет обязательным, а вот за руки посетителей, которые страдают от ношения перчаток, Эрмитаж уже вступился, направив обращение в Роспотребнадзор. Если её удовлетворят, в залах можно будет оставлять руки открытыми.
С 1 августа количество сеансов в музей увеличится вдвое: посетителей будут пускать каждые полчаса. Также детей до семи лет снова освободят от платы за вход. Для экскурсионных групп станут доступны Бриллиантовая кладовая, Реставрационно-хранительский центр на Старой деревне, Меншиковский дворец, музей Императорского фарфорового завода на проспекте Обуховской обороны и Зимний дворец Петра I. Также работу возобновляют сувенирные магазины и кафетерии.
Из коронавирусной изоляции 29 июля продолжил выходить и Русский музей. Горожан начали пускать в Мраморный и Строгановский дворцы, а также в Михайловский замок. При этом временной промежуток между сеансами сократили в два раза: в залы теперь пускают каждые 10 минут группами по 10 человек. Со среды в Русском музее заработала масштабная экспозиция «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. Избранное. 1898-2019». Экспонаты уже изучила «Фонтанка».
«Фонтанка.ру»
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