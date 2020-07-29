На масштабной новой экспозиции Русского обойдётся без очередей. Посетителей стали пускать в два раза чаще
На выставке «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. Избранное. 1898-2019», посетители которой могут увидеть, как и чем в разные годы пополнялось собрание Русского музея, не ждут очередей, несмотря на масштаб. С сегодняшнего дня во все филиалы горожан пускают каждые десять минут, а люди приходят к чётко определённому времени, указанному на их билете.
Экспозиция развернулась в корпусе Бенуа, Михайловском замке, Строгановском и Мраморном дворцах 29 июля. Для последних трёх филиалов среда стала первым днём работы после коронавирусной изоляции. Корпус Бенуа и Михайловский дворец открылись для публики раньше, ещё 15 июля. Для посетителей разработали специальные маршрутные листы, в залы пускали только в масках и каждые 20 минут. Временной промежуток между сеансами с 29 июля было решено сократить до десяти минут.
Фото: Михаил Огнев
«За две недели работы мы поняли, что можем сделать это, сохраняя все необходимые меры безопасности. Каждый сеанс так же по 10 человек. Таким образом за один день каждый филиал музея посещают 480 человек», – разъяснили смысл нововведений «Фонтанке» в Русском музее.
Выставка «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898–2019. Избранное» развернулась сразу на нескольких площадках, экспонаты разделили по смысловым «блокам». Древнерусское искусство и предметы XVIII и первой половины XIX века расположили в Михайловском замке, живопись, скульптуру и графику второй половины XIX – начала XX века поместили в залы Корпуса Бенуа. Предметы вторая половины XX века, а также современные работы можно посмотреть в Мраморном дворце, гравюры и собрания нумизматики – в Строгановском. Единого билета на выставку нет, посетить каждую из её частей можно по входному в конкретный дворец.
«Фонтанка» уже сходила на выставку и рассказывает о ней подробно.
«Фонтанка.ру»
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