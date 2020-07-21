«Земля» разойдется с «Ураном» в эфире. Премию «Нацбест» впервые вручат онлайн

Литературная премия «Национальный бестселлер» впервые в истории отказалась от церемонии вручения в живом формате. Из-за пандемии COVID-19 событие переносится в онлайн. «Oргкомитет принял решение не затягивать ожидания в надежде на скорое снятие ограничений (ожидания могут и не оправдаться) и объявить победителя 4 августа», — отмечается в письме, разосланном журналистам 21 июля.

Формат будет отчасти повторять традиционную церемонию. Каждый член малого жюри запишет ролик, где объяснит, за какую книгу отдаёт свой голос и почему. Сочинение, которое получит большинство голосов, и станет победителем. Выступления выложат в YouTube-канале «Нацбеста».

В малое жюри в 2020 году вошли лауреат «Нацбеста-2019» Андрей Рубанов, врач и писатель Татьяна Соломатина, книжный обозреватель Владислав Толстов и кинокритик Михаил Трофименков. В шорт-листе, напомним, — Михаил Елизаров с романом «Земля», Ольга Погодина-Кузмина с «Ураном», Андрей Аствацатуров с «Не кормите и не трогайте пеликанов», а также сборник «Сияние жеможаха» Софии Синицкой, роман «Пес» Кирилла Рябова и «Непостоянные величины» Булата Ханова. По итогам голосования большого жюри больше всего баллов набрал роман «Земля» Михаила Елизарова.



Член жюри писатель Андрей Рубанов



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/архив Член жюри писатель Андрей РубановФото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/архив

«Национальный бестселлер» — одна из трех крупнейших литературных премий России, и единственная, чьё вручение проходит в Петербурге. Среди лауреатов прошлых лет — Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Михаил Шишкин, Александр Проханов, Алексей Сальников. Как правило, финал проходит в конце весны или начале лета, но в 2020 году вручение перенесли на осень, а теперь и вообще решили ограничиться онлайном.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»