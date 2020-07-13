Волдеморт-заразитель, поиски вакцины и профессорские фейки. Что смотреть, слушать и читать о пандемии

Как изменился мир из-за COVID-19, как вести себя, чего опасаться, и когда мы, наконец, вернёмся к нормальной жизни? Журналисты «Фонтанки» советуют научно-популярные лекции и подкасты, которые смотрят, читают и слушают сами.

Лекции Александры Архиповой о конспирологии COVID-19

В российской науке есть несколько, в хорошем смысле, поп-звёзд — учёных с несомненным авторитетом, которые умеют излагать информацию легко, доступно и с юмором. Одна из них — научный сотрудник лаборатории фольклористики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Александра Архипова. Социальный антрополог написала книгу «Опасные советские вещи» о страшилках советских времён. А теперь с группой коллег изучает, кто и как распространяет в Сети байки, мифы и конспирологические теории о коронавирусе.

Цикл бесплатных эфиров «Пандемия: взгляд антрополога» можно увидеть в YouTube лектория «Архэ». «Фонтанка» рекомендует посмотреть последнюю лекцию – о связи конспирологии и образовании, а также о том, почему источником дезинформации могут стать даже профессора и доктора наук.

Интервью Александры Архиповой «Фонтанке» о том, как Россию захлестнула волна конспирологии о COVID, вы можете прочитать здесь.

Ирина Якутенко: популярно о пандемии с точки зрения биолога

Ещё одна науч-поп звезда, но на сей раз – в области естественных наук – Ирина Якутенко. Молекулярный биолог, автор книги «Воля и самоконтроль» и создатель телеграм-канала «Безвольные каменщики» постоянно отслеживает всю самую актуальную информацию на английском языке. Навык в лихие времена – очень полезный. Тем паче, что нечитаемые массивы формул и цифр Якутенко умудряется преобразовать в весьма симпатичный текст или увлекательную речь.

На заре бедствия Якутенко уже рассказывала о COVID за три минуты, объясняла, как идут поиски вакцины от коронавируса. Оцените лекцию «Коронавирус: жизнь в центре циклона», объединившую все свежие сведения на начало июля.

Нет времени смотреть целых полтора часа? Прочитайте расшифровку одной из лекций Ирины Якутенко на «Фонтанке».

Иммунитет, язык и другие вопросы – в лектории «Просветителя»

«Просветитель» – главная российская премия в области научно-популярной литературы – освоила и YouTube-пространство. В подборке «Карантинные диалоги» на канале институции выложены онлайн-встречи с российскими учёными в самых разных областях.

Византолог Сергей Иванов поведает вам о Юстиниановой чуме, иммунолог Анна Щербина – о том, что изменил COVID в нашем представлении об иммунитете. Обратите внимание на диалоги лингвистов Максима Кронгауза и Александра Пиперски – как трансформировались нормы делового общения во время пандемии, и как Zoom повлиял на наше персональное пространство.

Онлайн-лекторий Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club

Что происходит с человеческим организмом в самоизоляции, как по интернету расползаются постправда и фей-ньюз, и почему френд-лента наполняется хейтерами? Об этом можно узнать в совместном лектории Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club, который получил название #ЧТО_ПРОИСХОДИТ.

Весь плейлист с лекциями можете изучить по ссылке, особое внимание уделите дискуссии об экономике самоизоляции с профессором Чикагского университета Константином Сониным.

Цикл «пандемических» лекций Дмитрия Быкова

Поэт, прозаик, лауреат «Нацбеста» Дмитрий Быков во время пандемии уверенно освоил онлайн-пространство. Лекторий «Прямая речь» показал цикл лекций Быкова по литературе для школьников, призванный компенсировать уход российского образования на «дистанционку». Но были темы и поострее: публицист рассказывал о спровоцировавшем COVID-19 Волдеморте-убийце, обсуждал чуму с Людмилой Улицкой, напоминал, как самоизолировались великие. Все записи трансляций платные, доступны по поиску на странице лектория pryamaya.ru.

Советуем посмотреть выступление о Волдеморте. Если не хотите платить, оно бесплатно выложено в онлайн-кинотеатре ivi.





Фото: Facebook лектория "Прямая речь" Фото: Facebook лектория "Прямая речь"

Подкаст о пандемии

О пандемии можно не только смотреть или читать, но и слушать. Коллеги «Фонтанки» из «Бумаги» спродюсировали подкаст, где рассказывают о происходящем с точки зрения повседневности. В одном из выпусков речь идёт о том, как жители мегаполисов возвращаются в родные города во время пандемии, в другом – медики делятся своими историями об одном дне работы в пандемию.

Послушайте жизнеутрвеждающий эфир, где обсуждается, как разные страны выходят из самоизоляции.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/album/10142828/track/67674552'>Как жители мегаполисов уезжают в родные города в пандемию</a> на Яндекс.Музыке

Все подкасты выложены здесь, длительность одного выпуска — около десяти минут.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»