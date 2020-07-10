Чем заняться 10-12 июля: «Ленинград», «живые» гала балета в Мариинском, спектакль о сексе будущего, панк-макраме

Выходные не сказать, чтоб насыщенные – зато открыли парки и часть музеев. Но если активный отдых вы понимаете не как собственную активность, а как энергичность шоу, которое смотрите — с этим пока дела обстоят лучше в онлайне. Мы подобрали десяточку вариантов.

Секс оффлайн как анахронизм

10 июля (17.00), 11 июля (23.00), 18+

Фестиваль нового театра «Точка доступа» продолжается, и в эти выходные предлагает вниманию киберспектакль «Брак» Семена Александровского. Zoom-постановка, где зрителю не приходится себя обнаруживать (так что в комнате можно не убираться), создана по пьесе Аси Волошиной. Герои познакомились во время пандемии, а действие развивается спустя 15 лет, в 2035 году. Пара, взаимодействие в которой происходит практически только онлайн, беседует в присутствии третьего. Видимо, это некий надзиратель, который фиксирует запрещенные действия и докладывает о них в соответствующие инстанции. В этом новом мире нет места сексу в привычном понимании — зато можно воспользоваться специальным приложением, которое посылает сигналы удовольствия напрямую в мозг.

Билеты и ссылки — на сайте.





Фото: скриншот с официального сайта фестиваля «Точка доступа» Фото: скриншот с официального сайта фестиваля «Точка доступа»

Панк-макраме от Электротеатра «Станиславский»

10-15 июля, 14.00, 19.00, 18+

Режиссер Борис Юхананов поставил «новопроцессуальный» мега-проект из двенадцати спектаклей «Орфические игры». Трансляции идут с 10 по 15 июля два раза в день: в 14.00 и в 19.00. Все записи будут доступны до вечера 16 июля. В основе — миф об Орфее и принцип, названный «панк-макраме»: смешение стилей и технологий. В общем, описать возможно только одним словом — эксперимент. Как нечто эпохальное, пропускать нельзя (хотя бы разок — смотреть весь «сериал» под силу, понятно, только профессионалам).

Трансляции пройдут на странице электротеатра «ВКонтакте».





Фото: скриншот из группы Электротеатра «Станиславский» / vk.com Фото: скриншот из группы Электротеатра «Станиславский» / vk.com

Эфир с куратором выставки Magnum в «Манеже»

10 июля, 18.00, 12+

В «Манеже» идет фотовыставка агентства Magnum, где собраны лучшие фотографии СССР и России, сделанные зарубежными авторами с 1947 года до наших дней. Проект можно посмотреть «живьем». А вот услышать пояснения куратора проекта Нины Гомиашвили получится только онлайн. Это будет полезно и тем, кто на выставку только собирается, и тем, кто уже побывал, но хочет ответить для себя на возникшие вопросы. В Zoom-встрече, послушать которую можно бесплатно, также принимает участие фотограф Томас Дворжак. Модератор — Екатерина Богачевская, куратор и преподаватель, директор академии «Фотографика».

Требуется регистрация (и приложение Zoom, конечно).





Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Шнуров на проводе

10 июля, 20.00, 18+

Группировка «Ленинград» живее всех живых и снова дает концерт. В этом случае — онлайн на платформе «Мегафона». Как мы поняли из описания на сайте, абоненты могут посмотреть трансляцию бесплатно, если совершат несколько онлайн-действий в приложении и получат промокод. Времени, чтобы разобраться, у вас — до вечера.

Подробности — на сайте.





Тяжелый метал из США

10 июля, 23.00, 18+

Американская метал-группа Trivium дает онлайн-концерт. Обещают принципиально новые, нигде не звучавшие песни и новую картинку. А также «уникальный опыт на всю жизнь» — ну а как же без этого? Слушать дадут только платно — но зато в течение 48 часов. Билет стоит 9 долларов.

Шоу найдется тут.

Тренированный мозг угаснет позже

11 июля, 12.00, 12+

Самый известный нейролингвист России Татьяна Черниговская знаменита своими удивительными лекциями. Их слушаешь с такой же увлеченностью, как речь детектива, оглашающего имя убийцы. В некотором роде так и есть: ученый раз за разом методично рассказывает, что убивает наш мозг, а что делает его сильнее. Почему учиться — важно, что происходит с мозгом физически, если вы усваиваете новую информацию, и как это повлияет на сохранность ума в здравом состоянии, — узнаете на встрече лектория «Прямая речь».

Подробности — на странице.





Фото: скриншот из группы лектория «Прямая речь» / vk.com Фото: скриншот из группы лектория «Прямая речь» / vk.com

«Евгений Онегин» с Анной Нетребко

11 июля (с 02.30) — 12 июля (до 01.30), 16+

Пока Анна Нетребко делится в соцсетях впечатлениями от своего летнего семейного отдыха с парасейлингом и катанием на аквабайке, Метрополитен-опера вспоминает ее спектакль. Постановка «Евгений Онегин» Деборы Уорнер — 2013 года, за дирижерским пультом был Валерий Гергиев. А партнерами по ансамблю у Нетребко (исполнявшей партию Татьяны) — Оксана Волкова (Ольга), Петр Бечала (Ленский), Мариуш Квечень (Онегин) и Алексей Тановицкий (Гремин).

Показ пройдет на сайте проекта Театр HD.

Драйв-шоу о любви

11 июля, 21.00, 16+

Вам не понадобится сидеть у экрана компьютера, если в выходные для развлечения выберете драйв-шоу «Timeless. Люби меня крепко». Фантазию о сущности отношений между мужчиной и женщиной, поданную с живыми вокальными, танцевальными и цифровыми эпизодами, представят на специально выстроенной сцене в автоспортивном комплексе «Игора Драйв». Посмотреть и послушать можно будет, не выходя из автомобиля. Эта постановка «Ленинград Центра» в новом формате дополнена видеоартом, а правила автотеатра подразумевают дополнительные бонусы: можно на месте заказать еду и напитки, а аплодировать звуковыми сигналами и аварийкой. А вот выходить из машины нельзя.

Как попасть — узнаете на сайте.

Позвонить сотруднику колл-центра в Калькутту

11 и 12 июля, 19.30, 18+

Мир настолько велик, что откровенничать с чужими людьми на определенной стадии отчаяния становится уже совсем не страшно. Особенно если эти люди — сотрудники индийского колл-центра, которых ты вживую уж точно никогда не встретишь. А опыт общения — уникален. Упускать ли его? Вдруг запомнится? Знаменитый немецкий театр Rimini Protokoll, участвующий в фестивале «Точка доступа», в этот раз предложил спектакль Call Cutta at Home. Участие в нем — платное, по билетам. Подразумевается интерактив. Сотрудники колл-центров в Калькутте и Таллине рассказывают о себе, показывают, как живут. Задают вопросы зрителям — и зрители рассказывают о себе и о своей жизни, по-новому видя свой дом. Спектакль основан на сходном оффлайн-проекте, но теперь адаптирован для российский аудитории.

Подробности на сайте фестиваля.





Фото: скриншот с официального сайта фестиваля «Точка доступа» Фото: скриншот с официального сайта фестиваля «Точка доступа»

Василий Лановой в пьесе, поставленной для Марчелло Мастроянни

12 июля, 19.00, 16+

Московский Театр имени Евгения Вахтангова показывает спектакль о старости и одиночестве, равнодушии и милосердии. Играют звезды — Василий Лановой и Ирина Купченко. Постановка Римаса Туминаса «Последние луны» объединила сразу две одноактных пьесы — собственно, «Последние луны» итальянца Фурио Бордона и «Тихую ночь» немца Гарольда Мюллера. Первая пьеса написана в 1992 году и поставлена для Марчелло Мастроянни, став его последней театральной работой.

Смотреть здесь.





Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

Гала-концерты балета в Мариинском

11 июля (19.30), 12 июля (14.00, 19.00), 6+

Уникальные возможности Мариинского театра распространяются за пределы творчества. Так, пока все остальные петербургские театры закрыты, он проводит фестиваль «Звезды белых ночей» живьем. В сокращенном формате, но все же. В эти выходные там, по программе, аж три гала-концерта балета. В двух из них участвуют Екатерина Кондаурова, Алина Сомова, Виктория Терёшкина, Кимин Ким, Ксандер Париш и Владимир Шкляров. Еще в одном — Оксана Скорик, Тимур Аскеров и Андрей Ермаков.

Подробности — на сайте театра.





Фото: с официального сайта Мариинского театра Фото: с официального сайта Мариинского театра

«Давай в подсознание»

12 июля, 18.30, 18+

Лекторий «Архэ» проводит встречу о самом излюбленном персонаже психоанализа. Онлайн-лекция доктора философских наук Андрея Макарова будет называться «Пессимистическая концепция культуры Зигмунда Фрейда». Гений он или шарлатан, как считал Хорхе Луи Борхес? Является ли творчество попытками изжить свой невроз? Возможно ли удовлетворение желаний? Об этом — на лекции. Она платная.

Подробности — на сайте лектория.





Фото: скриншот с сайта лектория Архэ Фото: скриншот с сайта лектория Архэ

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»