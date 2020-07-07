Татьяна Черниговская расскажет, почему онлайн-обучение не спасёт во время пандемии

«Вот чего мозг не умеет делать — так это не учиться», — часто говорит нейролингвист Черниговская. «Коронавирусный» мир всех сделал учениками — надо осваиваться в обстановке, которой на нашей памяти еще не было. 11 июля в онлайн-эфире «Прямой речи» узнаем, как способность учиться поможет справиться и с другими, не связанными с образованием, задачами.

Тут в очередной раз подумываешь, не пройти ли какой-нибудь онлайн-курс по скорочтению — а вот Черниговская уверена, что надо бы учиться чтению медленному. Потому что странно читать скороговоркой «Старосветских помещиков». На онлайн-курсы Татьяны Черниговской по нейролингвистике записались тысячи человек по всему миру — а она вовсе не считает онлайн-обучение спасением. Потому что для мозга информация — не только то, что вам рассказали про химтаблицу Менделеева, но и дорога до здания Двенадцати коллегий, и запах аудиторий, в которых Дмитрий Иванович и другие великие бывали. Пандемию коронавируса Черниговская называет «невероятным по масштабам событием», которого раньше никогда не было. Эпидемии случались — но не в условиях глобального мира, когда на паузу стали все. Ученая уверена, что сейчас — самое время задуматься над приоритетами. В том числе — чего мы хотим достичь и, следовательно, тому ли учимся?

Слушаем Татьяну Черниговскую и задаем вопросы в прямом эфире — 11 июля, в 12.00, подробности по ссылке.

Александра Шеромова