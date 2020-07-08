Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Как теперь будет работать Эрмитаж — без льгот для студентов, с новыми маршрутами и ценами Версия для печати Tweet

Посетителям Эрмитажа с 15 июля и до конца пандемии придется выбирать — подняться по Иорданской лестнице или побывать в залах русской культуры и французского искусства? А может, посмотреть археологию и Золотую кладовую? Свою тягу к прекрасному нужно будет укладывать в два часа, а также временно забыть про бесплатный вход для пенсионеров и учащихся. «Фонтанка» в числе первых прошлась по музею и составила инструкцию для горожан.



1. Льготы для студентов и пенсионеров отменяются

Как и многие другие музеи, Эрмитаж на время отменил льготы, которые сам добровольно предоставлял посетителям. Остались только так называемые «федеральные»: героям Советского Союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы. Несовершеннолетним, студентам и многодетным с августа выделят один бесплатный день в месяц — третий четверг. В музее надеются, что к декабрьским Дням Эрмитажа все трудности будут позади и музей вернется в привычный ритм работы. Немаловажно: потеряв в деньгах в отсутствии посетителей, он сохранил сотрудников, включая смотрительниц, которым был оформлен вынужденный простой. Половина из них в эти дни возвращаются в залы.

2. Выставку ассирийского искусства из Британского музея откроют бесплатно

В качестве компенсации петербуржцам за временные неудобства с 15 июля бесплатно открывается для всех выставка памятников ассирийского искусства «Я воздвиг там мой царский дворец». Вообще-то, это ни больше ни меньше экспонаты из Британского музея — пандемия задержала их в Петербурге. Как получить бесплатные билеты (вход — отдельный, через Шуваловский проезд, так как выставка проходит в манеже Малого Эрмитажа) — музей расскажет ближе к делу.

3. Вход — только по сеансам

Эрмитаж теперь принимает посетителей по сеансам, которые начинаются каждый час. Первый — в полдень, то есть с утра побродить по залам не выйдет. Зато каждый вечер (кроме понедельника, это по-прежнему выходной) музей будет работать до 21.00 (последний впуск — в 19.00). Приходить не обязательно минута в минуту: можно и за 15 минут до назначенного времени, и спустя 45. Но не более того. Осматривать экспозицию можно два часа. Как это будет контролироваться, большинство служб музея пока себе не представляет, но предполагают, что, если слишком примелькаетесь, есть шанс, что у вас попросят показать время, указанное на билете, а «не уложившихся» попросят на выход.

4. Нужно выбирать из трех маршрутов

Музей теперь будет доступен не весь разом. В основном здании будет три маршрута. Два — по основной экспозиции (500 рублей) и третий — особенный, в Золотую кладовую Галереи драгоценностей, а заодно с ней — и на экспозиции о культуре кочевников Алтая и Южной Сибири, а также Средней Азии. Он стоит 600 рублей и будет доступен с 23 июля.

«Фонтанка» долго выпытывала у сотрудников, в чем разница между маршрутами, какой «выгоднее», и как посмотреть больше за те же деньги. Коллективно пришли к заключению, что первый маршрут — пышнее: он позволяет пройти по Иорданской лестнице и дальше уводит в Малый Эрмитаж и Старый Эрмитаж, возвращая на первый по другим лестницам (с выходом на набережную). Второй маршрут — более насыщенный: посетители идут не по Иорданской лестнице, а по Церковной (позади детского гардероба), проходят залы русской культуры, и искусство Франции, а также заглядывают на третий этаж в залы Монголии, Тибета и Китая, а потом уже присоединяются к тем, кто шел по Иорданской лестнице (но сами по ней не ходят).

Посмотреть схему первого маршрута можно здесь, второго — тут. Главное — не запутайтесь: красные и синие стрелочки есть внутри обоих маршрутов, это варианты. Вы их выбираете сами. Например, на втором этаже одна анфилада в Старом Эрмитаже (обозначена красным, на схеме в правом верхнем углу) позволяет пройти рядом с Леонардо Да Винчи, а вторая (обозначена синим) — с Тицианом. Сам факт, что приходится выбирать между двумя мастерами, был бы странен, но есть выход из сложной ситуации. Например, выбрав (в точке 207 на карте) Леонардо, возвращайтесь к той же развилке по залам искусства Италии (в зале 229 выбирайте «синий» путь) и потом мимо Рембрандта направо. И во второй раз идите уже мимо Тициана. В общем, ходить кругами можно — главное, не нарушать направления движения.

Сложно? Да, журналисты тоже разбирались полдня. Даже тестирование первого маршрута на месте не до конца помогло осознать новые правила. Потому что в самом Эрмитаже никакой разлиновки на паркетах, по понятным причинам, делать не стали. И ограждений тоже не ставили.

«Здесь нет веревочки — значит, туда можно?» — наивно интересовалась «Фонтанка», заблудившись в Нидерландах XV века. «Я вместо веревочки», — сурово отвечал могучий охранник.

Специалисты научно-просветительного отдела Эрмитажа, который занимался разработкой маршрутов, ставили во главу угла возможность дать людям посмотреть как можно больше. И если даже это не выглядит так на схеме, в итоге получается, что наглухо закрытых для посещения залов не так много, а «хиты» — увидят все.

«На третьем этаже закрыта экспозиция ислама, там тупик, — вспоминает Ольга Махо, заведующая научно-методическим сектором научно-просветительного отдела Эрмитажа. — Не открыта галерея нумизматики. А на первом этаже недоступен кусок, касающийся археологической Сибири, Средней Азии — там, где золотая кладовая. Он откроется с третьим маршрутом. Там другая система: человек будет покупать билет в Золотую кладовую, и, пройдя эту экскурсию, получит возможность обойти кружок по той части экспозиции. Это вариант маршрута для желающих познакомиться с замечательными археологическими эрмитажными коллекциями».

5. Билеты доступны только до 31 июля, маски обязательны

Билеты в продажу поступят 9 июля (продаются только на даты до 31 июля, потому что политику посещений могут изменить изменена), купить их можно будет на специальном сайте tickets.hermitagemuseum.org (пока не доступен). Маски — обязательны. К слову, в Эрмитаже к этой обязанности подошли со вкусом, заменив обычные маски для сотрудников прозрачными экранами — так и посетителям приятнее, и сотрудникам говорить (и дышать) удобнее.

6. Ко входу ведут желтые линеечки-маркеры

Визуально следы пандемического времени (помимо масок на сотрудниках и посетителях) заметны только в Большом дворе Зимнего дворца. К заветной двери в музей ведут 48 желтых линеечек-маркеров, «растягивающих» очередь ради безопасного расстояния между теми, кто в ней стоит. К открытию их будет уже 60 — наклейка в процессе.





Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

В самом музее подготовка к приему посетителей тоже еще не закончена: еще не убраны стенды от завершившейся выставки, не распакованы закрытые полиэтиленом столешницы и каминная скульптура, реставрируют часть Павильонного зала. Пустой Эрмитаж, конечно, волшебен и немного пугающ, но позволяет словно бы погрузиться в залы, «как они есть», не отвлекаясь на посетителей.





Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Собственно, именно это предложил ценить директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, комментируя нововведения. Он подчеркнул, что открытие музея – не «пир во время чумы», а «попытка продолжать жить», поскольку «чума» «никуда не делась, она с нами». Он предложил расценивать столь сложные временные схемы как некую «хореографию посещения музея, которая придает ему особую тональность», «сценарий». И тут можно найти некую прелесть — «потому что скоро так уже не будет».

7. По Главному штабу тоже откроют маршрут, другие экспозиции не работают до августа

Кроме маршрутов по главному зданию Эрмитажа, музей подготовил маршрут по Главному Штабу — по импрессионистам и постимпрессионистам. Другие экспозиционные комплексы Эрмитажа, включая Меншиковский дворец, начнут работу 1 августа. Тогда же планируется разрешить экскурсии в малых группах до 5 человек.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

