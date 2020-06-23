«Может быть создан опаснейший прецедент». Валерий Фокин предупредил, чем чревато дело Кирилла Серебренникова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин изложил в открытом письме свое представление «Театральном деле». Документ опубликован на сайте Александринки.
«Разумеется, такой приговор, если он будет вынесен, противоречит всем законом логики и здравого смысла и погружает нас в кафкинский морок и кошмар, — пишет Валерий Фокин. — Но кроме ярких литературных образов хочется отметить, что в результате может быть создан опаснейший прецедент, который, безусловно, серьезно повлияет на развитие нашей культуры — ведь он покажет полную незащищенность художника, его уязвимость, доходящую до абсурда».
Режиссер подчеркнул: все, кто «делают театр» в России, переживали этот судебный процесс так же остро, как если бы обвинения выдвигали им самим. И сейчас они воспринимают угрозу реального срока и оплату штрафов как наказание за то, что они «делали свое дело и делали его хорошо».
Тем временем руководители театров страны обращают внимание на несостоятельность последней экспертизы, исходя из которой был подсчитан ущерб для государства. Так, гендиректор Большого театра Владимир Урин отметил, что расчеты велись на основании нормативов 2015 года, что неверно, потому что «Седьмая студия» в 2014 году прекратила существование. Также, по его словам, эксперт не применила разработанные минкультом коэффициенты к спектаклям, взяв за основу только один — «самый низкий, предназначенный для малой формы» (цитата по «Коммерсанту»), что привело к занижению расходов в 2,75 раза. Кроме того, эксперт не учла 77 мероприятий — лекций, мастер-классов, конференций, — ссылаясь на отсутствие бухгалтерских документов на них. Но «отсекать» их по такому признаку должен был суд, а не эксперт.
Напомним, решение суда огласят 26 июня, а 22 июня было объявлено наказание, которое запрашивает гособвинение — речь идет о реальных сроках для Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина. Сумма ущерба, понесенного минкультом в результате их действий, по мнению следствия, составляет 128,9 миллионов рублей, выделенные государством на спектакли проекта «Платформа».
Ранее в поддержку Серебренникова высказались Константин Богомолов, Алексей Герман, глава СТД Александр Калягин и многие другие. Деятели культуры опубликовали открытое письмо, которое подписали больше трех тысяч человек.
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