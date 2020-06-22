Свыше трех тысяч человек подписались под обращением с просьбой отозвать иск по делу «Седьмой студии». В эти минуты начинаются прения в суде
Свыше трех тысяч человек — преимущественно, работающих в сфере культуры и в первую очередь театра, — подписались под обращением к министру культуры Ольги Любимовой с просьбой отозвать иск.
«Буквально на каждом заседании этого громкого процесса вскрывались грубейшие нарушения со стороны следствия — подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения, которые один за одним отказывались в суде от своих показаний на стадии следствия, ссылаясь на запугивание и шантаж со стороны отдельных представителей СК, — говорится в обращении. — Увидев в ходе процесса, на основании каких доказательств и показаний фабриковалось это дело, с одной стороны, а с другой – имея документально подтвержденную информацию о проекте «Платформа», мы нисколько не сомневаемся в абсолютной невиновности наших коллег».
Среди имен, указанных под обращением, — Юлия Ауг, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Антон Долин, Анна Алексахина, Максим Виторган, Полина Осетинская, Михаил Дурненков, Виктор Минков, Сергей Дрейден, Гарри Бардин, Борис Юхананов и многие другие.
Напомним, на 22 июня назначено судебное заседание. В эти минуты в Мещанском районном суде Москвы должны начаться прения. Ранее режиссёр Константин Богомолов написал открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой, где призвал её «остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации».
Фигуранты «дела «Седьмой студии» — Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский — по версии правоохранительных органов, нецелевым образом израсходовали порядка 130 миллионов рублей, выделенные государством на спектакли проекта «Платформа».
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