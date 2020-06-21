«Дело существует не ради разбирательства, а ради самого процесса». Константин Богомолов обратился к министру культуры по поводу «Седьмой студии» Версия для печати Tweet

Режиссёр, руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов разместил в Facebook пост, где обратился к министру культуры Ольге Любимовой по поводу дела «Седьмой студии». Он призвал чиновника «остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации».

«Уже несколько лет мы наблюдаем процесс по делу «Платформы». Долгий процесс и его обстоятельства создали отчетливое ощущение, что дело «Платформы» сейчас существует не ради разбирательства, а ради самого процесса. Его инициаторы понимают: признать, что процесс в тупике означает признать профессиональные ошибки», — отметил режиссёр.





Фото: скриншот из Facebook Константина Богомолова Фото: скриншот из Facebook Константина Богомолова

По мнению Константина Богомолова, министерство культуры, «выступившее в этом процессе как бы инициатором», понесло «очевидные репутационные потери». В связи с этим он призвал главу ведомства найти выход из этой ситуации: «Я не хочу произносить громких слов, кричать «позор», «свободу». Мое обращение – не о политике. А о профессионализме. Бывает спектакль неудачен. Нет ничего стыдного в том, чтобы снять этот спектакль с репертуара. Так делал мой Учитель, Олег Табаков. Простота и честность в этом случае искупала все. Так может поступить и министерство, и, хочется надеяться, следствие».

Фигуранты «дела «Седьмой студии» — Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский — по версии правоохранительных органов, нецелевым образом израсходовали больше 130 миллионов рублей, выделенные государством на спектакли проекта «Платформа». Малобродский вплоть до 14 мая 2018 года содержался в СИЗО, руководитель московского театра «Гоголь-Центр» Кирилл Серебренников с августа 2017 по апрель 2019-го находится под домашним арестом. В понедельник, 22 июня, по делу «Седьмой студии» в Мещанском районном суде Москвы состоятся прения, будет заслушано последнее слово обвиняемых. Театральная общественность ожидает, что будет вынесен и приговор.

«Фонтанка.ру»

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