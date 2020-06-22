«Я раздавлен и потрясен». Глава Союза театральных деятелей высказался о деле «Седьмой студии»

Главу Союза театральных деятелей «повергло в шок» предложение гособвинения дать реальные сроки фигурантам дела «Седьмой студии». «Как это возможно? Наказание совершенно несоразмерно!» — заявил Александр Калягин на сайте СТД.

«Их обвиняют в хищениях, так определила последняя экспертиза, но ее выводы вызывают массу вопросов у людей, осведомленных и реально знающих предмет», — отметил руководитель объединения.

«Три года длится этот судебный процесс, три года я внимательно и напряженно слежу за всеми его поворотами. Я понимаю, как тяжело дались эти три года нашим коллегам, оказавшимся фигурантами этого дела», — добавил Александр Калягин. Он выразил надежду на «беспристрастное и справедливое решение суда».

Напомним, 22 июня в Мещанском районном суде Москвы идут прения по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии». Гособвинение попросило для фигурантов Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум реальные сроки в шесть, пять и четыре года лишения свободы.

«Фонтанка.ру»

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