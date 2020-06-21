Виктор Цой вернулся в Петербург на несколько минут в день рождения
Изображения лидера группы «КИНО» украсили петербургские стены, связанные с именем Виктора Цоя минувшей ночью. В день своего рождения музыкант возник у легендарной «Камчатки» на Петроградской стороне, в сквере Цоя, окрестностях Ленинградского рок-клуба на Рубинштейна 13 и рядом с парадной дома 99 на проспекте Ветеранов, где Цой жил. Фотографии проецировались на стены.
Фото: Константин Кондрухов
Одновременно в Москве на медиаэкранах в том числе на набережных и шоссе появились цитаты из песен «КИНО» «Звезда по имени Солнце», «Лето», «Видели ночь», «Кукушка», «Перемен», «Когда твоя девушка больна» и «Мама, мы все тяжело больны».
Фото: Аля Аллоха
В мае гитарист легендарной группы Юрий Каспарян представил на «Фонтанке» видео-клип на вечно актуальную песню «Мама, мы все тяжело больны». На старте весны 2020 года музыканты «КИНО» представили клип на песню «Музыка волн».
В 2020 году Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. В августе 1990 года музыкант погиб в автомобильной катастрофе под Ригой .
Осенью музыканты «КИНО» представят реюнион группы, которая даст концерты в Москве, Минске, Риге и Санкт-Петербурге. Два петербургских шоу пройдут в Ледовом Дворце 31 октября и 1 ноября. В выступлениях примут участие — гитарист и соавтор музыки КИНО Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Голос Виктора Цоя оцифрован с оригинальных многоканальных записей, которые последовательно переиздаёт петербургское издательство Maschina Records .
О том, как возникла идея реюниона «КИНО» и как идёт работа над концертами, ранее «Фонтанке» рассказал продюсер проекта, сын Виктора Цоя и автор видео для этих шоу Александр Цой. О репетициях, которые проходят в Санкт-Петербурге, нам рассказал Александр Титов.
В ближайшие дни состоится релиз ранее неизвестного альбома КИНО 1986 года «Любовь – это не шутка».
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»
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