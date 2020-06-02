Названы сроки открытия культурных учреждений в России. В кино можно будет попасть в июле Версия для печати Tweet

Музеи и кинотеатры начнут работать в России уже с середины июля, а театры и концертные площадки — осенью. Такое заявление 2 июня сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Кинотеатры смогут работать с середины июля. Там будет обеспечена специальная рассадка, — отметил чиновник на брифинге по смягчению ограничительных мер в России. — Театры и концертные залы, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятия ограничений. Планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками».





Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

Как добавил Чернышенко, некоторые музеи уже начали работать, но более широко откроют двери для посетителей с середины июля: «Подготовительный этап займёт полтора месяца, речь об индивидуальных посещениях».

Напомним, ограничительные меры вводятся по всей России с марта. В Петербурге тогда массово отменились культурные события, были запрещены даже прямые трансляции из музеев и театров.

«Фонтанка.ру»

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