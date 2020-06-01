Show mustn't go on! Петербург ждет новая волна отмен и переносов концертов

Продление ограничительных мер в Петербурге до 14 июня разрушило и без того хрупкие планы петербургских организаторов – ряд концертных площадок сообщает об очередных переносах запланированных концертов.

Так, жители Северной Столицы лишились возможности услышать Олега Газманова – певец должен был выступить 5 июня в БКЗ. "Многие зрители интересуются судьбой концерта, – рассказывает пресс-секретарь БКЗ "Октябрьский" Наталья Бочоидзе. – В настоящее время мы заняты переносом всех запланированных на июнь концертов, идут согласования с артистами".

По словам Бочоидзе, работа предстоит непростая – все мероприятия БКЗ расписаны на год вперед и придется очень постараться, чтобы найти новые даты. Таким образом, у зрителей, уже купивших билеты, есть выбор – либо дождаться шоу в другой день (не факт, что в этом году), либо вернуть деньги. Правда, здесь есть нюанс.

"Зрители, конечно, могут сдать билеты, но из-за ограничений кассы сейчас не работают, – говорит Бочоидзе. – Как только их снимут, все желающие смогут сдать билеты по месту приобретения".

Аналогичная ситуация наблюдается в клубе «А2». Представитель площадки Евгения Фролова рассказала "Фонтанке", что в настоящее время идет перенос всех запланированных на лето мероприятий. "У нас вроде бы нет отмен, – заявила Фролова. – Все перенесено на осень, декабрь и 2021 год". Этим летом Петербург не услышит Элджея (11 июня), рэпера ATL (27 июня), группу GusGus (19 июня) и других музыкантов.

"Люди могут осуществлять возвраты, но мы от себя просим этого не делать по крайней мере сейчас, чтобы поддержать артистов и нас, – говорит Фролова. – Сдать билет можно в любой момент. Другое дело – если все сдадут, другого концерта может и не случиться".

Полны неопределенности и в клубе "Космонавт". "Едва ли я скажу вам что-то новое, – честно признается пресс-секретарь Екатерина Ермолаева. – Мы следим за новостями и понятно, что никакие массовые мероприятия в ближайшие месяцы нам не светят. Мы не можем ничего планировать и загадывать, но чтобы хоть как-то себя занять, мы планируем делать концерты в режиме онлайн и скоро начнем это анонсировать".

В июне в "Космонавте" должно было состояться чуть более десятка концертов разных групп, начиная от Tequilajazzz и MGZAVREBI и заканчивая PAIN и "Северный флот". Часть шоу уже перенесена и обзавелись новыми датами, другим это еще только предстоит.

Переносами заняты и в клубе "Морзе". Так, концерт группы STIGMATA переехал с 11 июня на глубокую осень – на 29 ноября. При этом новой даты пока нет, например, у группы "Кис-кис" – девочки-панки должны играть в "Морзе" 25 июня. Интересно, что это будет уже не первый перенос – изначально концерт должен был состояться 25 апреля. А спустя два дня – 27 июня – на сцене "Морзе" планируется сам БГ и "Аквариум". На официальном сайте коллектива, однако, этой даты нет – согласно расписанию, ближайший концерт планируется 5 сентября на фестивале "Части света".

Ясность в ситуацию внес совладелец клуба Денис Рубин: "Те концерты, что пока еще стоят в расписании – это в основном переносы на лето с весны еще в начале объявления режима самоизоляции. Соответственно, мы, скорее всего, будем двигать их дальше – на осень, потом на зиму, на 2021 год, 2022, 2023 и так далее".

Рубин добавляет, что все зависит от решения властей. «Ждем, когда нам разрешат собираться не только для коллективной поездки на метро, но и для получения эмоционального удовольствия,» – шутит он.

Что делать с билетами?

На этот вопрос организаторы не дают однозначного ответа. Если интересный вам концерт перенесли, вы можете посетить его в новую дату – купленный билет будет действителен. Если же концерт отменили или новая дата вам не подходит – вы имеет право сдать билет по месту приобретения. Однако имейте в виду, что в этом случае деньги потеряет не только клуб и организаторы концерта, но и ваш любимый исполнитель.

Напомним, первая волна отмен и переносов массовых мероприятий в Петербурге случилась в марте. Тогда пострадали концерт Мирей Матье, ледовые шоу Елены Бережной и Алины Загитовой, рэп-фестиваль «Маятник Фуко» и другие события, которые должны были собрать больше тысячи человек. Позже городские власти приняли постановление, по которому нельзя стало проводить и культурные события меньшего масштаба. «Фонтанка» вела трансляцию об отменах.

Алексей Нимандов, "Фонтанка.ру"