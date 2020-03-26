Смольный запретил прямые трансляции из учреждений культуры. Проект «Фонтанки» #безантракта продолжится

Комитет по культуре Петербурге объявил о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«С 26 марта 2020 года временно приостанавливается проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц, — говорится на странице ведомства. — В этой связи в указанный период проведение прямых трансляций спектаклей, экскурсий, концертов, лекций из учреждений культуры, к сожалению, отменяется».

Соответствующее постановление правительства было принято 26 марта. В нем также сообщалось о закрытии садов и парков, в том числе относящихся к городским и федеральным учреждениям культуры, — начиная с Летнего и Михайловского садов и заканчивая Удельным парком.

Онлайн-фестиваль «Фонтанки» #безантракта продолжит работу вещанием из студии, а также с использованием записей из учреждений культуры, предоставленных нам партнерами. Проект показал свою востребованность в условиях распространения инфекции и массовой изоляции граждан — его события увидели миллионы зрителей как в Петербурге, так и по всему миру.

«Фонтанка.ру»