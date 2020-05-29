«Девочка, несовершеннолетняя, живёт в Петербурге». «Фонтанка» выяснила, кто спел кавер Цоя в трейлере «Майора Грома»

«Фонтанка» узнала, кто спел трек Виктора Цоя «Перемен», прозвучавший в трейлере первого российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». Исполнительница — школьница из Петербурга, сообщил продюсер фильма и основатель издательства Bubble Артём Габрелянов.

«Песню исполнила девочка, она несовершеннолетняя, живёт в Петербурге. Я с ней лично не знаком, её нашёл наш композитор Роман Селиверстов. По-моему, она даже не фанатка группы «Кино», но прониклась идеей и так круто спела! У неё меняется голос: сейчас он такой, а через месяц, может, будет уже совсем другим, нам повезло, что мы попали в это звучание», — рассказал он в интервью «Фонтанке».

Сын Виктора Цоя и наследник прав на его творчество Александр Цой подтвердил нашему изданию, что право на использование песни дал и результатом остался доволен: «Они успешно адаптировали песню для задачи, молодцы». Впрочем, с мнением продюсера, что «подростковое желание перемен сейчас для нашей страны актуально как никогда», Цой-младший не согласился: «Хотелось бы в это верить. Но не очень пока так кажется». Он добавил, что певице 15 лет.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм, основанный на одноименном комиксе, который выпускает издательство «Комиксы BUBBLE». Компанию основал сын медиамагната Арама Габрелянова Артем Габрелянов. По сюжету, майор полиции Игорь Гром борется с серийным убийцей, устроившим вендетту в городе и скрывающимся под маской чумного доктора. Действие происходит в Петербурге.

Съёмки ленты велись в северной столице в 2019 году и запомнились и горожанам, и туристам. Ради некоторых сцен на улице Зодчего Росси устроили массовые беспорядки с поджогами и столкновения с полицией. Чуть позже посреди Дворцовой площади установили памятник «первому полицейскому Санкт-Петербурга», который многие прохожие приняли за настоящий, и перевернули инкассаторскую машину. Кроме того, на улице Некрасова во время съемок произошло ДТП — фургон пробил насквозь автобус, но остался целым.

Елена Кузнецова, Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»

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