«Выжгу дотла». Вышел трейлер фильма «Майор Гром», устроившего массовые беспорядки в Петербурге
Первый отечественный кинокомикс «Майор Гром. Чумной доктор» обзавёлся трейлером. Как можно понять из ролика, фильм, съемки которого в прямом и переносном смысле навели беспорядок в Петербурге, выйдет в прокат в 2021 году.
Трейлер начинается с вида Исаакиевского собора, снятого ночью с квадрокоптера. После этого действие переносится в зал суда, где решается дело первой жертвы Чумного доктора — прокурорского сына Кирилла Гречкина (Юрий Насонов). Затем в дело вступает главный антигерой, маньяк Кирилл Разумовский (Сергей Горошко), который творит зло во имя добра и истребляет противников из огнемёта. Протагонист, майор МВД Игорь Гром (Тихон Жизневский), в свою очередь, ловит преступника — не всегда законными методами.
В трейлере нашла отражение сцена бунта, снимавшаяся в Петербурге на улице Зодчего Росси, а также эпизод с разбрасыванием денег в центре города. Как утверждают создатели, разбросано было 900 тысяч рублей. Любопытно, что саундтреком к ленте стала песня «Перемен» Виктора Цоя, исполненная женским голосом.
Онлайн-презентация картины и трейлера прошла 27 мая в соцсетях издательства BUBBLE.
Фото: скриншот видео
«Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм, основанный на одноименном комиксе, который выпускает издательство «Комиксы BUBBLE». Компанию основал сын медиамагната Арама Габрелянова Артем Габрелянов. По сюжету, майор полиции Игорь Гром борется с серийным убийцей, устроившим вендетту в городе и скрывающимся под маской чумного доктора. Действие происходит в Петербурге.
Съёмки ленты велись в северной столице в 2019 году и запомнились и горожанам, и туристам. Ради некоторых сцен на улице Зодчего Росси устроили массовые беспорядки с поджогами и столкновения с полицией. Чуть позже посреди Дворцовой площади установили памятник «первому полицейскому Санкт-Петербурга», который многие прохожие приняли за настоящий, и перевернули инкассаторскую машину. Кроме того, на улице Некрасова во время съемок произошло ДТП — фургон пробил насквозь автобус, но остался целым.
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