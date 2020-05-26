Geek Picnic уходит в онлайн и создаст «Мультивселенную»

Один из самых популярных open-air фестивалей Петербурга и Москвы, Geek Picnic, уходит в онлайн. Событие пройдёт в интернете в два этапа: 27 июня зрителей ждёт «бесплатный однодневный Geek Picnic Online», а на 6-8 августа намечен «масштабный трёхдневный фестиваль». Будет ли он платным, и какими станут условия доступа к площадке, организаторы не уточняют.

«Мы не становимся онлайн-фестивалем, но переизобретаем понятие пикника», — говорит генеральный директор Geek Picnic Online Марина Смирнова. По её словам, зрители найдут всё те же активности, но в онлайн-форме — лекций, дискуссий и диалогов, мастер-классы, выставки изобретений и прочее. Как и обычно, программа включит разные треки — «космос, экология, урбанистика, фантастика и фэнтези, IT, биотех».





Автор: предоставлено организаторами
Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Темой 2020 года названа «Мультивселенная», кроме того, для детей организуют отдельный блок Geek Kids: их научат проводить опыты и создавать научные лаборатории дома — из подручных материалов.

Лайн-ап фестиваля пока не объявлен, подробности появятся на сайте. Как прошёл Geek Picnic в 2019 году, смотрите в фоторепортаже «Фонтанки».

Напомним, в 2020-м в связи с пандемией коронавируса отменился в традиционной форме и VK Fest. Его провели в качестве семидневной онлайн-трансляции.

«Фонтанка.ру»

«В России таких преступлений прежде не видывали». Борис Акунин — о спектакле в Александринском театре, новых форматах искусства и выброшенных книгах

26 мая 2020, 13:35
Начало XX века, в Петербурге разворачивается некий судебный процесс. Судьбу обвиняемого в режиме реального времени будет решать коллегия присяжных, в числе которых наши современники — Татьяна Толстая, Константин Богомолов, Полина Осетинская, Николай Сванидзе. Это — сюжет онлайн-спектакля и перформанса по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ», который 26 мая покажет Александринский театр.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>