Geek Picnic уходит в онлайн и создаст «Мультивселенную»

Один из самых популярных open-air фестивалей Петербурга и Москвы, Geek Picnic, уходит в онлайн. Событие пройдёт в интернете в два этапа: 27 июня зрителей ждёт «бесплатный однодневный Geek Picnic Online», а на 6-8 августа намечен «масштабный трёхдневный фестиваль». Будет ли он платным, и какими станут условия доступа к площадке, организаторы не уточняют.

«Мы не становимся онлайн-фестивалем, но переизобретаем понятие пикника», — говорит генеральный директор Geek Picnic Online Марина Смирнова. По её словам, зрители найдут всё те же активности, но в онлайн-форме — лекций, дискуссий и диалогов, мастер-классы, выставки изобретений и прочее. Как и обычно, программа включит разные треки — «космос, экология, урбанистика, фантастика и фэнтези, IT, биотех».

Темой 2020 года названа «Мультивселенная», кроме того, для детей организуют отдельный блок Geek Kids: их научат проводить опыты и создавать научные лаборатории дома — из подручных материалов.

Лайн-ап фестиваля пока не объявлен, подробности появятся на сайте. Как прошёл Geek Picnic в 2019 году, смотрите в фоторепортаже «Фонтанки».

Напомним, в 2020-м в связи с пандемией коронавируса отменился в традиционной форме и VK Fest. Его провели в качестве семидневной онлайн-трансляции.

«Фонтанка.ру»