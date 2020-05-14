Сегодня в эфире #безантракта: история фотографии, Ленрезерв, Михаил Веллер, опера «Богема»
Дневной эфир #безантракта 14 мая начнем в 12.00 с новой тренировки #StayBalance2020 с солистом и хореографом Мариинского театра Юрием Смекаловым. Занятие будет основательным и многочастным, собирайтесь с силами и выделите время. Займемся разными группами мышц и, конечно, чуть-чуть — хореографией. 12+
В 13.00 вернемся после паузы в Эрмитаж — на Старую Деревню. Там экскурсию по выставке «Из истории фотографии» проведет Ирина Терентьева, научный сотрудник и хранитель фонда фотографии отдела истории русской культуры. О самой выставке «Фонтанка» уже рассказывала, теперь — время увидеть ее в видеоформате. 6+
В 15.00 — еще одна экскурсия, по выставке «Ленрезерв». Один из крупнейших частных музеев о войне к 9 мая подготовил новый проект — о нем, и о том, что было раньше, представители «Ленрезерва» расскажут в своем виртуальном гиде. 0+
Фото: Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"
В 17.00 в прямом эфире передачи «Просто поговорим...» с Андреем Константиновым — писатель Михаил Веллер. 18+
А в 19.00 вечер завершится оперным шедевром — в программе #безантракта вновь театр «Зазеркалье». В этот вечер «Фонтанка» покажет запись оперы «Богема» в постановке Александра Петрова, за дирижерским пультом — Павел Бубельников. 16+
Продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
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