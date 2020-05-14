Книги, Россия, политика, коронавирус — Михаил Веллер и Андрей Константинов поспорят #безантракта

Михаил Веллер известен непреклонным отношением к интервьюерам. Публично заявить, что журналист задаёт глупый вопрос или не разбирается в теме, для прозаика — норма. И всё-таки есть собеседники, с которыми Веллер общается на равных, серьёзно и вдумчиво, стараясь докопаться до сути вещей. Один из них — глава Агентства журналистских расследований, писатель Андрей Константинов.

О чём будут говорить автор «Приключений майора Звягина» и «Легенд Невского проспекта» с создателем «Бандитского Петербурга» — пока неизвестно. Тема прямого эфира на онлайн-фестивале «Фонтанки.ру» #безантракта обозначена широко — «Просто поговорим». Можно гарантировать только то, что обсуждение выйдет за рамки литературных вопросов и коснётся политики (на которую у спикеров разные взгляды), жизни в современной России и пандемии коронавируса.

Слушать и смотреть начинаем в 17.00 на сайте tv.fontanka.ru/.

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«Фонтанка.ру»