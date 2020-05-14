Книги, Россия, политика, коронавирус — Михаил Веллер и Андрей Константинов поспорят #безантракта

14 мая, четверг , 17.00
Версия для печати Версия для печати

Михаил Веллер известен непреклонным отношением к интервьюерам. Публично заявить, что журналист задаёт глупый вопрос или не разбирается в теме, для прозаика — норма. И всё-таки есть собеседники, с которыми Веллер общается на равных, серьёзно и вдумчиво, стараясь докопаться до сути вещей. Один из них — глава Агентства журналистских расследований, писатель Андрей Константинов.

О чём будут говорить автор «Приключений майора Звягина» и «Легенд Невского проспекта» с создателем «Бандитского Петербурга» — пока неизвестно. Тема прямого эфира на онлайн-фестивале «Фонтанки.ру» #безантракта обозначена широко — «Просто поговорим». Можно гарантировать только то, что обсуждение выйдет за рамки литературных вопросов и коснётся политики (на которую у спикеров разные взгляды), жизни в современной России и пандемии коронавируса.

Слушать и смотреть начинаем в 17.00 на сайте tv.fontanka.ru/.

18+

«Фонтанка.ру»

 

Опубликовано 14 мая 2020, 00:11

Другие события

11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»

03 мая 2020, 11:51
Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>