Бутусов, «Снегурочка», краткая история цвета — лучшие развлечения в Сети на длинные выходные
Большая часть повестки на длинных выходных будет посвящена 75-летию Победы. Тем не менее 8 – 11 мая останется время и для развлечений. Рассказываем о пяти событиях, на которые стоит обратить внимание, если вы все ещё остаётесь дома.
Бутусов с классикой «Нау»
8 мая в 19.00, 18+
Вячеслав Бутусов хотя и расстался с «Наутилусом Помпилиусом», но продолжает петь старые песни. Классику «Нау» он обещает исполнить 8 мая, когда выступит на онлайн-площадке Okko. Прозвучат и «Прогулки по воде», и «Последнее письмо», и «Я хочу быть с тобой». Но всё-таки будут и свежие треки — из дебютного альбома новой группы «Орден Славы», который назвается «Аллилуия». Смотреть бесплатно можно здесь.
Глеб Самойлов без «Агаты Кристи»
10 мая в 16.00, 18+
Другой тяжеловес российской рок-сцены, Глеб Самойлов, выйдет в эфир воскресным днём. Группы «Агата Кристи» уже давно нет, но концерт станет юбилейным — ровно десять лет назад музыкант основал новый коллектив The Matrixx.
Сейчас команда ведёт работу над новым альбомом, и во время трансляции обещает представить одну совершенно новую песню. Шоу пройдёт «на одной из самых востребованных концертных площадок Москвы», «при полном звуковом и световом шоу» — но без зрителей в зале, обещают организаторы. Смотрите бесплатно в паблике группы.
Опера «Снегурочка» — шуршащие пакеты и 300 килограммов льда
Запись доступна до 11 мая, 18+
Одна из самых необычных опер, созданных современным российским театром, «дебютировала» в Сети. «Снегурочку» Елены Павловой, созданную по мотивам пьесы Островского, показывают онлайн на платформе STAY.
Кроме музыки Александра Маноцкова, удивить здесь может многое — звуки шуршащих пакетов и пластиковых бутылок, живые рыбы и «огромное количество льда»: по сообщениям создателей, его около 300 килограммов. Впервые проект показали в катакомбах Петрикирхе на Невском, теперь оценить его можно в любое удобное для вас время по ссылке, предварительно оплатив билет.
Александр Сокуров о кино
8 мая, 19.00, 12+
Эта онлайн-встреча носит не развлекательный, а познавательный характер. И точно позволит задуматься о вопросах, которыми раньше вы, может быть, и не задавались. Режиссёр Александр Сокуров придёт в гости к благотворительному проекту «Дом с маяком», чтобы рассказать о кино и не только.
Ведущий трансляции — кинокритик Егор Москвитин, а все собранные за билеты деньги пойдут на поддержку неизлечимо больных детей. Присоединиться можно здесь.
Фото: facebook.com/domsmayakom
Краткая история цвета
10 мая, 17.00, 14+
Как видят животные, и чем их реальность отличается от нашей? Какие цвета они различают, а какие нет? Почему тореадор может махать перед быком зелёной тряпкой вместо красной? В этих вопросах разбирается Иван Квасов и готов поделиться знаниями с вами.
Лекция подойдёт и детям старшего школьного возраста, и взрослым. Зарегистрироваться после предварительной оплаты можно по ссылке.
Фото: скриншот с сайта dklurie.ru/
«Фонтанка.ру»
9 мая: что будет происходить в Петербурге и как это увидеть из дома
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