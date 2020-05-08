Бутусов, «Снегурочка», краткая история цвета — лучшие развлечения в Сети на длинные выходные

Большая часть повестки на длинных выходных будет посвящена 75-летию Победы. Тем не менее 8 – 11 мая останется время и для развлечений. Рассказываем о пяти событиях, на которые стоит обратить внимание, если вы все ещё остаётесь дома.

Бутусов с классикой «Нау»

8 мая в 19.00, 18+

Вячеслав Бутусов хотя и расстался с «Наутилусом Помпилиусом», но продолжает петь старые песни. Классику «Нау» он обещает исполнить 8 мая, когда выступит на онлайн-площадке Okko. Прозвучат и «Прогулки по воде», и «Последнее письмо», и «Я хочу быть с тобой». Но всё-таки будут и свежие треки — из дебютного альбома новой группы «Орден Славы», который назвается «Аллилуия». Смотреть бесплатно можно здесь.

Глеб Самойлов без «Агаты Кристи»

10 мая в 16.00, 18+

Другой тяжеловес российской рок-сцены, Глеб Самойлов, выйдет в эфир воскресным днём. Группы «Агата Кристи» уже давно нет, но концерт станет юбилейным — ровно десять лет назад музыкант основал новый коллектив The Matrixx.

Сейчас команда ведёт работу над новым альбомом, и во время трансляции обещает представить одну совершенно новую песню. Шоу пройдёт «на одной из самых востребованных концертных площадок Москвы», «при полном звуковом и световом шоу» — но без зрителей в зале, обещают организаторы. Смотрите бесплатно в паблике группы.

Опера «Снегурочка» — шуршащие пакеты и 300 килограммов льда

Запись доступна до 11 мая, 18+

Одна из самых необычных опер, созданных современным российским театром, «дебютировала» в Сети. «Снегурочку» Елены Павловой, созданную по мотивам пьесы Островского, показывают онлайн на платформе STAY.

Кроме музыки Александра Маноцкова, удивить здесь может многое — звуки шуршащих пакетов и пластиковых бутылок, живые рыбы и «огромное количество льда»: по сообщениям создателей, его около 300 килограммов. Впервые проект показали в катакомбах Петрикирхе на Невском, теперь оценить его можно в любое удобное для вас время по ссылке, предварительно оплатив билет.

Александр Сокуров о кино

8 мая, 19.00, 12+

Эта онлайн-встреча носит не развлекательный, а познавательный характер. И точно позволит задуматься о вопросах, которыми раньше вы, может быть, и не задавались. Режиссёр Александр Сокуров придёт в гости к благотворительному проекту «Дом с маяком», чтобы рассказать о кино и не только.

Ведущий трансляции — кинокритик Егор Москвитин, а все собранные за билеты деньги пойдут на поддержку неизлечимо больных детей. Присоединиться можно здесь.





Фото: facebook.com/domsmayakom Фото: facebook.com/domsmayakom

Краткая история цвета

10 мая, 17.00, 14+

Как видят животные, и чем их реальность отличается от нашей? Какие цвета они различают, а какие нет? Почему тореадор может махать перед быком зелёной тряпкой вместо красной? В этих вопросах разбирается Иван Квасов и готов поделиться знаниями с вами.

Лекция подойдёт и детям старшего школьного возраста, и взрослым. Зарегистрироваться после предварительной оплаты можно по ссылке.





Фото: скриншот с сайта dklurie.ru/ Фото: скриншот с сайта dklurie.ru/

«Фонтанка.ру»