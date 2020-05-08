Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ 9 мая: что будет происходить в Петербурге и как это увидеть из дома Версия для печати Tweet

Несмотря на пандемию коронавируса, Петербург отпразднует 75-летие Победы. И наблюдать за торжествами можно, не нарушая режима самоизоляции. Воздушный и морской парады, Бессмертный полк, концерты, экскурсии, марафон «Дневники и письма войны» от БДТ, — рассказываем, что и где смотреть. Большую часть контента соберёт спецпроект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».

Официально

В День Победы в Петербурге зажгут Ростральные колонны. Огонь на них будет гореть с 9.00 до 12.00, а затем 17.00 до 23.00. (0+)

Парада на Дворцовой площади в 2020 году не состоится. Его заменит воздушный парад: в 10.00 над городом пролетят свыше 30 единиц самолётов и вертолётов боевой авиации. По сообщениям Западного военного округа, среди них — сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник» и другие. Самолёты пролетят над Пискарёвским кладбищем, Дворцовым мостом и Кронштадтом. Парад можно будет посмотреть на специальном проекте «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград». (0+)





Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Западный военный округ проведёт и военно-морской парад. Его участники, корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец», ещё 6-7 мая пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта. В честь Дня Победы экипажи осуществят торжественное построение парадной форме, подъём государственного флага России, Военно-Морского флага и знамени Победы. Парад также покажет спецпроект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград». (0+)





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В 12.00 в честь Дня Победы выстрелит пушка Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. (0+)

С утра и до вечера на петербургских улицах будет звучать музыка военных лет — транслировать её будут через городскую систему оповещения, так что, скорее всего, услышите её и вы около дома. В программе — «Землянка», «Катюша», «Синенький платочек» и другие хиты первой половины XX века. (0+)

В 19.00 в Петербурге, как и во всей России, наступит минута молчания по жертвам войны. Поучаствовать в ней можно виртуально, скачав в AppStore и GooglePlay приложение «Свеча в окне». Загрузите туда фотографию родственника, участвовавшего в войне, послушайте звук «блокадного» метронома и зажгите свечку. (0+)

В 21.50 пройдёт всероссийская акция «Фонарики победы». Можно будет выключить свет дома и зажечь фонарики или свечи в окнах в память о тех, кто боролся с фашизмом. (0+)

На 22.00 назначен салют от стен Петропавловской крепости. «Первый залп праздничного артиллерийского салюта из 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года даст ветеран Великой Отечественной войны. Далее поименованные залпы произведут артиллеристы Западного военного округа», — сообщили в Смольном, уточнив, что фейерверк не планируется. Трансляцию смотрите на странице «Говорит и показывает Ленинград». (0+)

Бессмертный полк

Акция «Бессмертный полк» из-за коронавирусных ограничений также переместилась в сеть. Чтобы присоединиться, нужно до 15.00 9 мая отправить анкету в приложении и прикрепить фотографию своего участника Великой Отечественной войны. Все анкеты объединят в онлайн-трансляцию на сайте «Бессмертного полка». (0+)

В 2020 году «Бессмертный полк» оброс рядом «сайд-проектов». Например, в рамках акции «Окна победы» предлагается украсить окно детскими рисунками на тему войны. Фотографию результата можно выложить в соцсетях с хештэгом #ОКНА_ПОБЕДЫ. (0+)

Петербург в дополнение к всероссийской акции проводит городской проект «Лента Героев». Ключевая особенность — участники могут не только загрузить фотографию своего ветерана в онлайн-ленту шествия, но и получат 15-секундный видеофрагмент c фотографией героя на свою электронную почту. Ролик вы можете разместить в соцсетях с хештегом #лентагероев, отправить родным и близким. Подробности ищите на сайте 09052020.ru. Проект создан петербургским отделением «Бессмертного полка России», «Фонтанкой.ру» и компанией «Стейдж.про». (0+)

Спектакли и концерты

Свой аналог «Бессмертного полка» проведёт 9 мая Большой драматический театр. В 11.00 на платформе bdtdigital.ru откроется выставка фотографий военных лет из семейных архивов артистов и сотрудников БДТ. К проекту сможет присоединиться каждый — достаточно вплоть до 9 мая отправить на ящик фотографии родственников, сделанные в годы войны, и подписать их. Также театр обещает показать спектакль «Человек» по мотивам книги Виктора Франкла, австрийского психолога, выжившего в концлагере, — и провести 12-часовой марафон «Дневники и письма войны». Артисты БДТ «в форме телефонных разговоров из прошлого» прочитают страницы из дневников военного времени. «Каждый час в марафоне будет выделено специальное время для прямого эфира со зрителями — вы сможете позвонить по телефону, указанному на сайте www.bdtdigital.ru, и в прямом эфире прочитать письма и воспоминания ваших родных и близких о войне», — приглашает театр.

Александринский театр 9 и 10 мая покажет видеоконцерт-спектакль «Письма в небеса». Молодые артисты споют военные песни, причём не только созданные в 1941-1945 году, но и современные. Среди авторов — и Пахмутова, и Высоцкий, и Розенбаум, и Цой, и Шевчук. Представление в 19.00 можно будет увидеть на YouTube-канале театра. (12+)

В эфире проекта «Говорит и показывает Ленинград», кроме торжественных мероприятий, будет немало музыки. Любимые артисты — Николай Буров, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Александр Малинин, Зара, Гоша Куценко, Александр Маршал — записали для вас военные песни. Будут также включения из памятных мест городов-героев Ленинграда и Москвы, трансляции выступлений фронтовых бригад, воспоминаний ветеранов. (18+)

Марафон «РиоРита — радость Победы», который обычно проводится в Таврическом саду, в 2020-м переезжает на YouTube и «ВКонтакте». С 18.00 зрителей ждёт живая музыка от группы «Ленинградский патефон» и мелодии 1930-1940-х годов в исполнении военных духовых оркестров.

Ещё один десант звёзд высадится в 16.00 в эфире и соцсетях телеканала «Санкт-Петербург». Алексей Марков, Вадим Кравец, Екатерина Сергеева, Ирина Матаева, Григорий Чернецов и другие солисты Мариинского театра споют песни Великой Отечественной — «Темная ночь», «Казаки в Берлине», «Давай закурим», «Песня о далекой Родине». Концерт «Музыка победы» включит и поэтическую часть: по просьбе организаторов артисты театра и кино, режиссеры, рок-исполнители записали домашние видео с военными стихами. Поучаствовали Светлана Крючкова, Николай Буров, Вениамин Смехов, Гарик Сукачев, Светлана Сурганова, Билли Новик и не только. (12+)

С детьми посмотрите спектакль «Десять песен о любви и смерти» на основе военных песен (12+). Его покажут в соцсетях музыкального театра «Зазеркалье» 10 мая в 15.00.

В программе «Мастерской» обратите внимание на спектакль «Живи и помни» (16+, 19.30). Сценическую версию военной повести Валентина Распутина создал художественный руководитель театра Григорий Козлов.

Выставки и экскурсии

Главным выставочным блокбастером 9 мая станет онлайн-экскурсия по «Ленрезерву». Крупнейший частный музей с артефактами о Великой Отечественной войне обычно собирает аншлаги в памятные даты. Теперь попасть в «Ленрезерв» можно онлайн — в 12.00 покажут экскурсию по площадке, на которой собраны 150 единиц подлинных исторических автомобилей, мотоциклов и военной техники; продемонстрируют реконструкцию улицы блокадного города в полный размер. Смотрите в проекте «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград». (6+)





Фото: Юлия Никитина/"Фонтанка.ру" Фото: Юлия Никитина/"Фонтанка.ру"

Эрмитаж в день 75-летия Победы в 13.00 покажет эфир «Эрмитаж в годы Блокады. Воспоминания Бориса Борисовича Пиотровского». Покойный востоковед и археолог, возглавлявший музей в 1964-1990 годах, вместе с Эрмитажем прожил всю войну. Провёл блокадную зиму 1941-1942 годов в Ленинграде, а затем с группой других сотрудников эвакуировался в Ереван, где не прекращал научную работу. Кроме воспоминаний, мы услышим рассказ о военной истории музея от Юрия Пиотровского, заместителя заведующего отделом археологии Восточной Европы и Сибири. Смотрите в соцсетях. (6+).

На следующий день, 10 мая, Эрмитаж покажет предметы военного быта из своей коллекции. Они в 1941-1945 годах принадлежали сотрудникам и были найдены во время проведения реставрационных работ на чердаках и в подвалах музейных зданий. Наблюдать также можно в соцсетях музея. (6+).

День Победы станет поводом виртуально отправиться за город и вспомнить о военной истории дворцовых резиденций Петербурга. В течение семи дней, с 4 по 10 мая, на сайте музея-заповедника «Петергоф» выкладывают семь серий документального фильма «От Петергофа сохранилось только небо...». Концепцию придумала генеральный директор «Петергофа» Елена Кальницкая, режиссером стал Константин Гусев, текст читает любимый петербуржцами Николай Буров. Фильм — современный: с анимационными вставками, картами, фотографиями предметов из фондов и инфографикой. (6+)

Царское село 8 мая открывает виртуальную выставку «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». Проект, созданный вместе с историческим парком «Россия — моя история», можно увидеть на сайте портале rmiweb.spb.ru. Обещают показать документы, фотографии, кадры видеохроники, автохромы, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства. Например, стул из Китайского зала: предмет, созданный в 1770-е годы, вывезли из заповедника немецкие войска. А после войны его чудесным образом нашли на руинах Королевского замка в Кёнигсберге. (11+)

Ленинградский зоопарк к годовщине Победы выкладывает любопытную серию видеоэкскурсий о своём военном прошлом. Чем питались животные во время войны? Как спасали бегемота Красавицу и почему не уберегли слониху Бетти? Кто из редких животных отправился в эвакуацию, а кто остался дома? Все серии, опубликованные со 2 по 9 мая, ищите в группе зоопарка. (6+)

А Ботанический сад в весенние дни радует фотографиями сирени — но не обычной, а связанной с Ленинградом. Как выглядят сорта «Ольга Берггольц», «Защитникам Ленинграда», «Дорога жизни», «Говорит Ленинград», узнаете в группе заведения. (0+)

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»