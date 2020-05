Как провести майские праздники дома: 13 идей от «Фонтанки»

Фестиваль невидимого кино, лучший после «Ежика в тумане» мультик Юрия Норштейна, концерты Земфиры и «Зверей», спектакль «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербэтчем. Рассказываем, чем заняться дома, если вы прислушались к советам властей и остались в самоизоляции в майские праздники. Бонусом даём инструкцию, как уехать в Мексику, не выходя из дома.

«Фестиваль невидимого кино»: BEST OF Invisible Film Fest

1 мая, 20.00, 18+

Видеоарт, фаунд-футадж, инстаграм-сторис и ютуб-ролики. Пока далеки от всех этих модных штучек? Режиссёры фильмов, которые вы увидите на «Фестивале невидимого кино», тоже были далеки. Но превозмогли себя и сняли первые ленты.



Онлайн-фестиваль, организованный петербургским книжным «Порядок слов», показывает работы, «которые не нашли или не пытались найти своего зрителя». «Незавершенность, фрагментарность, несклеенность — те состояния и формы, которые мы ценим. Мы не боимся дерзких экспериментов», — убеждают создатели. Вам предлагают оценить «Порочный рой» Тони Нюка, «НОМ – Авиатор» Елены Брюсовой, «Всё (не всё) иллюзию» Глеба Колондо и другие фильмы, что бы ни скрывалось под их причудливыми названиями. Событие бесплатное, но не возбраняется поддержать «Порядок слов», который оказался на грани закрытия из-за пандемии коронавируса. Подробности по ссылке.

«Сказка сказок» Юрия Норштейна

1 мая, 18.00, 0+

Предлагаем укутаться в теплый анимационный мир Юрия Норштейна — «Сказку сказок», созданную художником в 1979 году в соавторстве с прозаиком Людмилой Петрушевской. По словам Норштейна, лента — автобиографична, наполнена образами-воспоминаниями и впечатлениями о мимолетности жизни.

Мультфильм сравнивают с картинамами Андрея Тарковского, графикой Пабло Пикассо и японской живописью. Как бы то ни было, «Сказка сказок» удостоена различных международных премий и народной любви. Бесплатная онлайн-трансляция состоится 1 мая в 18.00 на новом сервисе karoart.live с комментариями Юрия Норштейна. На страничке можно найти и другие встречи с режиссёрами на майские праздники. Например, с Кантемиром Балаговым и Алексеем Германом.

Фестиваль неигрового кино от «Москино» и Московской школы нового кино

30 апреля – 3 мая, 18+

Российское документальное кино существует и делается на вполне неплохом уровне, попытаются доказать вам организаторы этого события — сеть кинотеатров «Москино» и Московская школа нового кино. Вас ждет четырехдневная трансляция с лучшими документалками отечественных режиссёров, объединенными темой семьи. Посмотрите на детей оленеводов, которые изучают в кочевой школе, «для чего нужна в жизни математика и кто такой Владимир Путин», и на многодетную мать — она намерена усыновить ещё одного ребёнка. Между делом — мастер-классы с зарубежными и российскими режиссёрами. Вас научат, например, снимать документальный фильм в одиночку: полезный навык в эпоху «Не выходи из комнаты».





Концерт группы «Звери» на Wink

1 мая в 20.00, 18+

Когда-то давно, лет пятнадцать назад, старшеклассники отжигали под песни «Зверей» — «Всё, что тебя касается», «Напитки покрепче», «Районы-кварталы». Потом популярность поп-рокового коллектива покатилась под гору, но вот Рома Зверь снялся в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова — и вновь на коне. Старые и новые песни музыкантов можно услышать бесплатно на видеосервисе Wink, но только по предварительной регистрации. Подробности здесь.

Земфира. Концерт «Жить в твоей голове» (2013)

1 мая в 20.00, 16+

Певица объявила финальный концерт тура «Жить в твоей голове». Вновь. Прямую трансляцию, которая завершилась 14 декабря 2013 года, реанимируют для фанатов 1 мая в 20.00. «Я прощаюсь, не знаю, когда мы увидимся в следующий раз и увидимся ли», — вновь закончит выступление рок-дива. Пока это архивное шоу — последний на сегодняшний день тур Земфиры, хотя она анонсировала новые гастроли вместе с альбомом, который «готов на две трети».

Экспериментальная музыка на musicAeterna digital platform

23 апреля – 5 мая, 0+

Переехавший в Петербург дирижер Теодор Курентзис на время самоизоляции открыл для своего оркестра новый цифровой дом, который назвал musicAeterna digital platform. Планируется, что сайт станет площадкой для всевозможных музыкальных экспериментов. Уже сейчас здесь можно услышать как musicAeterna играет сочинение «Бунт весны» современного композитора Дмитрия Курляндского, а Курентзис спорит об искусстве с лидером SHORTPARIS Николаем Комягиным. И это ещё не всё: ресурс почти каждый день будет пополняться новыми материалами. Например, обещают выложить барный DJ-set композитора и художника Алексея Ретинского и перформанс под названием «Слышать».

«Ромео и Джульетта» театра «Глобус»

20 апреля – до 10.00 4 мая, 0+

Не прочь сэкономить 5 фунтов стерлингов (более 500 рублей) и другие расходы по пути в Лондон (который, тем более, сейчас закрыт для российских путешественников)? Шекспировский «Глобус» в столице Великобритании бесплатно поделился доступом к записи спектакля «Ромео и Джульетта» до 4 мая. В этот уикенд сможете насладиться аутентичной атмосферой деревянного театра, напоминающего английскую премьер-лигу по футболу за счет круглого двора здания и максимальной близости зрителей к сцене. Режиссер поэкспериментировал с образами Ромео и Джульетты, сохранив классический сюжет, с вкраплениями современных шуточек и, кажется, иногда переигрывающими актерами. «Глобус» позаботился об иностранных зрителях и добавил субтитры на русском.





Спектакль «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербэтчем

30 апреля – 8 мая, 18+

Главный театральный блокбастер этих выходных c русскими субтитрами. Постановка кинорежиссера Денни Бойла («Пляж», «На игле», «Миллионер из трущоб») с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером: актёры меняются ролями Франкенштейна и Создателя. Чтобы оценить, какая роль органична для каждого из них, существует две версии спектакля. «Франкенштейна» поставили в 2011 году на сцене Королевского национального театра, а теперь впервые открыли для свободного просмотра до 8 мая. Что еще добавить? «It is brilliant», The Guardian, «Magic», The New York Times. «Just pay £3 to read this review», The Telegraph. Ловите расписание здесь.





Опера из Николы-Ленивца

24 апреля – 22 мая по пятницам, 19.00, 16+

Крохотная и живописная деревня Никола-Ленивец в Калужской области в начале 2000-х стала форпостом современного искусства. Современный художник Николай Полисский учредил здесь арт-парк и начал проводить архитектурные и арт-фестивали. Речка, пологие зелёные берега, стога сена — картинка что надо, если на их фоне представлены футуристические объекты. Но Никола-Ленивец славится не только этим, а ещё и театральными шоу. Которые в условиях, когда до парка физически добраться нельзя, художники решили показать в сети.



Проект «Никола-Ленивец как тотальный театр» поделится со зрителями трансляциями пяти современных опер, которые когда-то принимал парк. В эту пятницу покажут «Блуждающие огни», спектакль, поставленный ночью на берегу реки рядом с арт-объектом «Маяк» и с причудливой подсветкой. Трансляцию смотрите на странице парка: она бесплатная, но «Никола-Ленивец» можно поддержать.





Прогулка по Музею Фриды в Мексике

Все выходные, 0+

Не видели колоритных картин Фриды Кало и Диего Ривера, наполненных сюжетами измен и любви, секса и размышлений, жизни и смерти? Зато прямо сейчас можете перенестись в дом, где жила мексиканская чета и найти артефакты их творчества. Музей ее имени впервые запустил экскурсию в VR-формате — снимки в 360 градусов позволят осмотреться в комнате, где супруги принимали в гости своего соседа — Льва Троцкого, разглядть детали неожиданного быта: ружье на табурете, например, или экстравагантный протез (его спроектировала Фрида после того, как у нее ампутировали ногу в 1953 году). Ну и конечно, можно насладиться тропическим садом и ярким солнцем!





Быков о великих в самоизоляции

2 мая, 21.00, 18+

Солженицын, Сэлинджер, Леонид Андреев, Толстой, Пушкин — и самоизоляция. Какая связь между гениями мировой литературы и модными нынче словечком? Дмитрий Быков разъяснит, в чем дело. О писателях, добровольно отправившихся в заточение, чтобы создать свои шедевры, публицист и лауреат «Большой книги» расскажет в онлайне лектория «Прямая речь». Заодно поведает и об экстравертах, которых ради литературных успехов жёны запирали дома.

Иван Ургант о любимых книгах

1 мая, 17.00, 12+

Если уж кто-то и разбирается в книгах в России, то это Галина Юзефович. С 2014 года она пишет о новинках для издания «Медуза», а ещё преподаёт современную литературу в Высшей школе экономики. Но вечером 1 мая Юзефович о литературе, как ни странно, будет слушать, а рассказчиком станет телеведущий Иван Ургант. Он поведает о любимых книгах, в том числе о чисто петерургском тексте — «Чемодане» Сергея Довлатова.



Встреча пройдёт в рамках проекта «Литературные вечера в Доме с маяком», все деньги от билетов направят в фонд «Дом с маяком» — он помогает неизлечимо больным детям. Регистрация и подробности — по ссылке, а здесь можно увидеть другие события «Дома с маяком». Например, встречу с кинематографистами Алексеем Германом и Еленой Окопной.





Аудиосериал Бориса Акунина

Все выходные, 18+

У любителей книг в эти выходные два главных развлечения. О международном бестселлере Салли Руни «Нормальные люди», вышедшем на русском языке, мы уже рассказали. А Борис Акунин тем временем выпускает первый в своей жизни аудиосериал. Попробовать новый формат — роман, рассчитанный на чтение вслух — писателя побудила страсть к экспериментам. Главным героем стал Маса, камердинер Фандорина, который после смерти сыщика возвращается в Японию и открывает для себя много нового. Результат можно оценить на платформе Storytel: сейчас там бесплатно выложен пролог, остальные части готовятся «с колёс» и будут поступать по мере готовности.





Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

