Коронавирус, тигры и сильные женщины: Какие документальные фильмы смотреть на стриминговых платформах

Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.

«Артдок.Медиа»

Как и многие другие платформы, сервис фестиваля «Артдокфест» в связи с пандемией и самоизоляцией открыл доступ к своему архиву отечественного неигрового кино. Найти на нем можно примерно все, что было снято и показано за последнее десятилетие. В диапазоне от фильм про «театральное дело» и домашний арест Кирилла Серебренникова до ленты классика Марины Голдовской «Горький вкус свободы» — про Анну Политковскую. В общем, отличная возможность восполнить пробелы и уверовать в отечественную индустрию документалистики. И в ее существование.

История Beastie Boys

Спайк Джонз снял фильм про группу Beastie Boys для сервиса Apple TV+. Это само по себе событие — сценарист «Быть Джоном Малковичем» не просто взялся за рассказывание невыдуманных историй, а решил поведать об одном из самых влиятельных коллективов последних десятилетий, отцах хип-хопа. Лента должна была стать одним из главных событий фестиваля South by Southwest, но форум отменили, и фильм вышел в сети. Ничего экстраординарного Джонз не показывает — спокойно повествует о компании молодых парней, которые превратились в суперкоманду. С другой стороны, примерно этого и ждут обычно зрители неигрового кино про музыкантов.





Фото: скринот с tv.apple.com/ Фото: скринот с tv.apple.com/

«Хиллари»

Сервис Hulu показывает «Хиллари» — да, сериал про экс-кандидата в президенты, экс-первую леди и просто одну из ключевых фигур современности. Прежде ленту — в виде четырехчасового эпоса — показали два фестиваля класса «А», Sundance и Берлинале. Hulu для удобства публики этот неподъемный труд поделил на четыре части, хотя и выпустил их одновременно. Первая — о детстве, отрочестве и юности на фоне Америки переломных годов. Вторая — про становление в качестве первой леди и семью. Третья — ну, понятно, про Монику Левински и скандал, остроумно названный «зиппергейтом» (ну, или ширинкогейтом). Четвертая — самая главная: названа она «Будь нашим чемпионом, уходи» и рассказывает о борьбе за президентское кресло, провале и упущенных мечтах.

«Маргарет Этвуд: Сильнее с каждым словом»

Hulu выпустил еще один фестивальный хит — прежде показанный на Cph:dox и в Торонто: A Word after a Word after a Word Is Power. В центре — фигура Маргарет Этвуд, классика современной англоязычной литературы, чьи романы уже давно проходят в канадских школах. Но создателей интересует не собственно литература и не биография Этвуд, а то, как седой классик стала снова актуальной в двадцать первом веке. Ее «Рассказ служанки» превратился в суперпопулярный сериал, роман снова стал мировым бестселлером, а сама Этвуд, недавно выпустившая продолжение книги, превратилась в нравственного лидера противостояния «новым правым». Получился даже не портрет писателя на фоне эпохи, а попытка понять, как эту самую эпоху — долго, десятилетиями — литератор создает.

«Коронавирус. Разъяснения»

Netflix не зевает — и уже на прошлой неделе выкатил первую из трех серий научного блокбастера про бушующую за окном эпидемию. В качестве ведущего выступает лауреат «Оскара» и «Глобуса» Дж.К.Симмонс — что только придает эпопее значимости. Забавно: снимать сериал начали в январе, успели встретиться с парой-тройкой экспертов, и тут тема оказала на производство фильма непосредственное влияние. Но авторы не сдались — в отличие от большинства коллег, съемки не заморозили, а продолжили по мере сил и возможностей. В итоге получился действительно исчерпывающий портрет COVID-19. Во всяком случае, в первой серии успели рассказать все что можно о том, откуда зараза пришла, как ее умудрился предсказать Билл Гейтс и какие мифы вокруг ее происхождения сформировались.

«Король тигров»

Netflix в конце марта начал показывать восьмисерийный документальный эпос «Король тигров». Нет, не про животных — а про тех, кто уверен, что прекрасно их понимает. И о том, что они под этим пониманием подразумевают. Главный герой — фигура экстраординарная, некий Джо Экзотик (имя по паспорту еще круче — Джозеф-Аллен Мальдонадо-Пассаж, а по рождению вообще Джозеф-Аллен Шрайбфогель), хозяин частного зоопарка в Оклахоме и активист движения в защиту кошачьих хищников. Но славу ему принесла вовсе не активистская деятельность, а скандалы. Он сам воевал с прочими зоозащитниками (одну из них публично обвинил в убийстве мужа), пел кантри, баллотировался на пост президента США в 2016 году от партии либертарианцев, наконец, заключил однополый брак сразу с двумя бойфрендами — и требовал легализовать повсеместно практику создания таких вот однополых гаремов. А кончилось все совсем дико — выяснилось, что экстравагантный зоозащитник львов-тигров мучает, да еще решил заказать убийство своей коллеги Кароль Баскин. Теперь многоженец с кучей красивых имен сидит, приговорен к 22 годам тюрьмы. Как про такого документалку не снять.

Crip Camp: Революция инвалидов

Netflix показывает еще один свой хит — прежде получившую приз на «Санденсе» документалку Crip Camp, историю о борьбе за права инвалидов. В центре повествования — небольшой лагерь, который волонтеры основали в окрестностях Нью-Йорка. Туда они вывозили подростков и детей-колясочников, чтобы те могли свободно играть, передвигаться, проводить время на свежем воздухе. Лагерь полностью оборудовали под потребности воспитанников — а волонтеры в итоге вступили в борьбу за то, чтобы таким же лагерем стал и Нью-Йорк, и вообще крупные американские города. И в борьбе этой одержали победу.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»