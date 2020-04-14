«Фонтанка» продолжает проект с молодыми комиксистами и иллюстраторами. Мы читаем самые ожидаемые книги, которые выходят на русском, а затем предлагаем художникам изобразить их в одном комиксе. Рецензию на «Заветы», новый роман автора «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд, «Фонтанка» опубликовала 14 апреля. А вот как текст канадской писательницы увидела петербургская художница Ольга Лаврентьева.
Лаврентьева окончила факультет искусств Санкт-Петербургского государственного, создала графический роман «Сурвило» о блокаде Ленинграда, комиксы «ШУВ», «Непризнанные государства» и «Процесс двенадцати». Член Санкт-Петербургского Союза художников, участвовала в выставках в России, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Венгрии и Польше.
Ольга Лаврентьева: «Участие в проекте «Фонтанки» – это челлендж, вызов. Если бы не этот проект, я вряд ли бы прочитала Этвуд. Реклама, обсуждения её книг – все проходило мимо меня. Не буду скрывать, что при поверхностном знакомстве с ее романами о Галааде меня отталкивало, что они казались слишком прямолинейными, идеологизированными.
В итоге и «Рассказ служанки», и «Заветы» я прочитала с интересом и удовольствием за один уикэнд. У меня профдеформация – в первую очередь смотрю на конструкцию книги, её ритм, то, как выстроен сюжет. Но в случае «Заветов» текст читается настолько легко, что тебя быстро утягивает внутрь. Пытаешься анализировать приёмы, которые использует автор, но как-то незаметно проваливаешься вглубь повествования».
«Рассказ служанки» – произведение, с одной стороны, очень идеологизированное. С другой стороны, возникает ощущение, что автор немного смакует издевательство над женщинами. Вторая книга очень отличается от первой: там тоже достаточно много идеологии, но при этом читаются она как приключенческий роман. Если «Рассказ служанки» оставляет ощущение замкнутого пространства, то «Заветы» более динамичные. Классический момент мыльной оперы во второй книге присутствует, но такие мотивы всегда использовались в литературе. «Все обнимаются и плачут» – казалось бы, что-то пошлое, но когда то же самое встречаешь в «Декамероне», то понимаешь, что это важный момент».
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