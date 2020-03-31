У Little Big есть шанс. Вместо «Евровидения» в мае проведут специальное шоу

Специальное шоу под названием Eurovision: Europe Shine A Light проведут 16 мая представители Европейского вещательного союза. Оно заменит конкурс «Евровидение», отменённый в 2020 году из-за коронавируса.

Программу проведут ведущие «Евровидения» из Нидерландов, а участие в ней примут все страны, который должны были соревноваться за победу в конкурсе-2020, сообщается на сайте события. Планируется также, что исполнители споют совместный «объединяющий» трек – каждый из своей страны.

Шоу будет содержать «немало сюрпризов», например, на него пригласят и других «известных европейских артистов». Начнётся концерт в 21.00 по центральноевропейскому времени, то есть в 22.00 по Москве.

Напомним, «Евровидение»-2020 отменили из-за эпидемии COVID-19. Участвовать в конкурсе от России должны были петербургские фрики Little Big с песней Uno.

«Фонтанка.ру»

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