Под водой и на ЛАЭС: Uno-челлендж от Little Big набирает обороты перед «Евровидением»

С популярностью коронавируса сейчас может соперничать только группа Little Big, запустившая челлендж в поддержку своего выступления на «Евровидении». Клип на песню Uno вышел в ночь на пятницу, 13-е, а лидер группы Илья Прусикин объявил в соцсетях флэшмоб.

«Фонтанка» одной из первых откликнулась на призыв петербургской рэйв-группы с мировой популярностью.

Новый танец с характерными движениями ногами исполняют по всей стране. За выходные свои ролики сняли и выложили сотрудники офисов и салонов — автомобильных и красоты, а также музыкальные коллективы, спортсмены, сотрудники общепита, дети и просто дружеские компании.

Своего земляка Прусикина поддержали сотрудники ЛАЭС — солист Little Big жил долгое время в Сосновом Бору, и «Фонтанка» даже прогулялась «по местам Ильича».

Работники атомной станции решили «добавить радиоАктивности Евровидению» своим танцем аж в двух вариантах — у вывески и на фоне труб. Озадаченные интернет-пользователи удивились, разрешена ли съемка таких объектов, но юмор оценили.

Коллеги атомщиков с Курской АЭС пошли дальше: в группе «Росэнергоатома» в Instagram появилось видео танца «на «пятаке» атомного реактора РБМК». «Такого вы точно не видели!» — комментируют авторы, добавляя, что не только танцуют, но и перевыполняют госзадание на 109 процентов, обеспечивая более чем на 80 процентов энергопотребление трех областей с населением 3,4 миллиона человек.

На Урале под песню Uno зажигает даже Баба-Яга — правда, под пышными народными костюмами артистов культурно-развлекательного центра «Парк Сказов», что под Екатеринбургом, технику движений толком не оценить. Но девушки симпатичные. Кстати, видеозаписей тоже две.

Но едва ли не более народным видео оказался танец «девушек в луже» посреди затопленного Орска. «Улица Урицкого как всегда!» — прокомментировали знатоки ушедшей под воду местности.

Еще глубже погрузились танцоры в Большом сочинском дельфинарии — его сотрудники ради флэшмоба ушли под воду к своим подопечным и устроили шоу среди дельфинов.

Пока оренбуржье тонет, в Удмуртии все еще мажут лыжи к марафону в Ижевске. Одинокий и деятельный участник заснял свои танцы в мастерской древообработки.

Блогерам собраться вместе и плясать по всей Москве, включая Красную площадь, — не проблема. Подписчики решили, что в итоге у веселой компании получилось зажигательнее оригинала.

Танцуют все: «в деле» даже суровые парни в камуфляже — но пусть их массивное оружие никого не пугает, судя по хэштегам, это игроки в пейнтбол.

Ну и без спортсменов никуда — за них отдувается опять-таки петербургский детский хоккейный клуб «Метеор». Почти уложились в отведенные секунды ролика, не помешала даже амуниция!

А вот коллеги-духовики из петербургского брасс-ансамбля Orchestra Beat танцевать не стали, зато кавер сыграли отличный.

По прогнозам букмекеров, Little Big могут стать победителями «Евровидения»: в начале марта петербургские фрики рвались к победе наперегонки с исландцами и литовцами (впрочем, позже в число возможных лауреатов добавились Болгария и Швейцария). Теперь главное, чтобы коронавирус не помешал!

Составила Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

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