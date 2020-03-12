Little Big спели песню Uno. С ней рейв-группа отправится покорять «Евровидение»

Петербургская рейв-группа Little Big официально представила песню Uno, которую повезет от России на конкурс песни «Евровидение». Премьера состоялась вечером 12 марта в эфире шоу «Вечерний Ургант». Россия оказалась одной из последних стран-участниц «Евровидения», представивших свои песню и клип на конкурс. Трек записан в стиле рок-диско.

Клип, который показали на «Первом канале», снят в стилистике 1980-х годов. В образе Ильи Прусикина и ко можно разглядеть шведскую группу ABBA. Все участники в костюмах с брюками клеш исполняют танец с гипнотическими движениями ногами и руками, сопровождая его несложным текстом. Вероятно, это тот самый новый танцевальный челлендж, который Little Big ранее обещали запустить в рамках «Евровидения» по аналогии с треком и клипом Skibidi. Вместе с рейв-группой в эфире Урганта можно было увидеть вокалистку «Ленинграда» Флориду Чантурию.

Ранее в эфире радио Energy солист группы Илья Прусикин рассказал, что на сцену песенного конкурса в Роттердаме коллектив выйдет в расширенном составе: вшестером, а не вчетвером, как сейчас. Кроме того, участники группы пообещали запустить в рамках «Евровидения» новый танцевальный челлендж, как это было с треком и клипом Skibidi. Однако в этот раз танцы будут гораздо проще, поделился Прусикин.

Напомним, о том, что петербуржцы Little Big поедут представлять страну на «Евровидении», стало известно 2 марта. Букмекеры отмечают, что Little Big рвутся к победе наперегонки с исландцами и литовцами. Россия оказалась одной из последних стран-участниц «Евровидения», представивших свои песню и клип на конкурс.

Даша Смирнова, специально для «Фонтанки»

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