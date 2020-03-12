

Фото: скриншот: instagram.com/energyrussia/







Расширенный состав и новый челлендж. Little Big рассказали, что готовят для «Евровидения»

Петербургская рейв-группа Little Big поделилась подробностями выступления, которая готовит для «Евровидения». Коллектив выйдет на сцену песенного конкурса в расширенном составе: вместо четырех артистов зрители увидят шесть.

Об этом солист Little Big Илья Прусикин рассказал 12 марта в эфире радио Energy: самые интересные отрывки из беседы СМИ выложило у себя в Instagram. Кроме того, участники группы пообещали, что запустят в рамках «Евровидения» новый танцевальный челлендж.

«Да, все по классике. Танцы. В этот раз (они будут — Прим. ред.) гораздо проще», — отметили Илья Прусикин и Софья Таюрская, очевидно, сравнивая с челленджем Skibidi.

Напомним, о том, что петербуржцы Little Big едут представлять страну на «Евровидении», стало известно 2 марта. Свою песню на конкурс рейв-коллектив представит одним из последних, что 10 марта вызвало волнение фанатов. Впрочем, Первый канал в тот же день подавил общественное недовольство, объяснив, где и когда можно будет услышать трек. Букмекеры предсказывают, что Little Big рвутся к победе наперегонки с исландцами и литовцами.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Little Big представят Россию на «Евровидении»-2020. Что нужно знать о петербургских рейв-фриках и их ядерных клипах