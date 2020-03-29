Сегодня в эфире #безантракта: Винни-Пух, «Архитектура блокады» и Александр Малинин

Эфир онлайн-фестиваля «Фонтанки» #безантракта 29 марта начнем детским спектаклем из театра «Мастерская» Григория Козлова. В полдень вас ждет постановка «Винни Пух и все-все-все» по сказке Алана Милна в переводе Бориса Заходера. Режиссер Галина Бызгу выпустила этот спектакль в декабре 2018 года. Сказка о дружбе и заботе о близких идет в записи — во исполнение постановления городских властей об изоляции.

В 15.00 начнем смотреть документальный фильм-расследование Максима Якубсона «Архитектура блокады» — его показывает Музей Анны Ахматовой. «Фонтанка» рассказывала о съемках этой картины, рассказывающей о маскировке зданий города в Великую Отечественную войну.

В 19.00 вы сможете выбрать. На вкладке «Театр» покажут балет из Эрмитажа — тоже, естественно, в записи. Выступление Театра балета им. П.И. Чайковского было приурочено к 180-летию со дня рождения Чайковского. Балет «Ромео и Джульетта» включает музыку автора из разных произведений.

А на основном плеере в 19.00 — прямая трансляция домашнего концерта Александра Малинина. Народный артист России выступит в телемосте из Мюнхена со своей дочерью Устиньей специально для зрителей #безантракта.





Фото: скриншот с сайта Александра Малинина Фото: скриншот с сайта Александра Малинина

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» #безантракта.

«Фонтанка.ру»