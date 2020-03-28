

Фото: официальная страница в Facebook

Александр Малинин сыграет домашний концерт #безантракта из Мюнхена

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Популярный эстрадный певец Александр Малинин выступит для читателей «Фонтанки» в прямом эфире. Телемост с Петербургом начнется в 19.00 по Московскому времени: семья артиста уже долгое время живет в столице Баварии — Мюнхене.

Петь он будет не один, а вместе со своей дочерью Устиньей, которая пошла по стопам отца и стала певицей — она исполняет как эстрадный, так и академический репертуар. Они часто выступают дуэтом, и для интернет-аудитории исполнят романсы. Как пообещал дуэт в видеоанонсе — свои самые любимые.

Артисты предлагают читателям «Фонтанки» присылать свои вопросы в комментариях к эфиру в «ВКонтанкте» — звезды ответят на них сразу же.

Подключайтесь к онлайн фестивалю «Без антракта» 29 марта на сайте и в группе «Фонтанки» в социальных сетях.

"Фонтанка.ру"