Фото: vteatrekozlov.net/
В эфире #безантракта - спектакль театра «Мастерская» «Винни Пух и все-все-все», поставленный режиссером Галиной Бызгу. Как и все работы режиссера, спектакль, предназначен для всей семьи.
Сказка Милна о плюшевом медвежонке давно и прочно вошла в российский культурный контекст в переводе Бориса Заходера. Но история Милна более многослойна, чем многие привыкли думать. Галина Бызгу поставила спектакль не только о том, как попадают в разные истории (и выпутываются из них) зверушки под предводительством Кристофера Робина, но и о том, как ценят, понимают и поддерживают сыновей папы, и о том, как сыновья учатся у пап благородству, силе духа и внимательности к ближним. Это сказка о дружбе, заботе и умении нести ответственность за тех, кто тебе верит, – даже если ты всего лишь маленький мальчик, а нуждающийся в тебе – всего лишь плюшевый медвежонок.
Премьера спектакля состоялась в декабре 2018 года. Продолжительность спектакля – 3 часа 30 минут. Возрастное ограничение 6+.
Смотрите запись спектакля на сайте нашего проекта #безантракта 29 марта. Начало в 12.00.
"Фонтанка.ру"
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