«Будем есть бутерброд без масла и без икры». Александринка рассказал о зарплатах актёров во время карантина

Несмотря на то, что отмена многих мероприятий в Александринском театре привела к финансовым потерям, принято решение сохранить все зарплаты в полном объеме. Об этом 27 марта на пресс-конференции в Петербурге заявил художественный руководитель театра Валерий Фокин.

«Сейчас из своих внутренних резервов мы платим всем зарплату, дальше будем смотреть по факту. Надеюсь на помощь государства, на какую-то компенсацию, которая должна пойти по всем сферам, но совершенно ясно, что она будет не в полном объеме, как хотелось бы. Поэтому будем смотреть. Затянем ремень, будем сокращаться, но никакого обвала в зарплатах мы не допустим, все социальные выплаты и помощь будем держать. А то, что сверху зарабатывали — ну извините, сегодня будем есть бутерброд без масла и без икры», — подчеркнул Фокин.

В то же время, по его мнению, нынешняя обстановка открывает перед театральным сообществом новые художественные вызовы и возможности: «Сейчас все театры страны занимаются онлайн-трансляциями. С одной стороны, это понятно: какой еще выход есть, если зритель в театр приходить не может. Но мы должны создавать новый художественный контент, новые произведения для показа в интернет-пространстве. В Интернете есть возможность интерактивного диалога с пользователями. Представьте себе, что возможны, например, такие проекты, когда можно советоваться со зрителями, как пойдет та или иная пьеса. Какой финал выбрать, какой вариант поведения этого героя или этого героя. Можно конструировать сюжет и жанр прямо на ходу, имея возможность такого интерактивного общения. Мне кажется, Интернет дает возможность совершенно неожиданного подхода, когда можно влиять на целый ряд сочинений, которые можно видеть и одновременно их конструировать».



Валерий Фокин



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/архив Валерий ФокинФото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/архив

Также Валерий Фокин рассказал о недавно прошедшей в театре онлайн-премьере спектакля Теодора Терзопулоса «Маузер». Худрук Александринки назвал этот опыт непростым, в частности, отметив, что отсутствие зала, ощущения зрительской реакции усложнило задачи, стоящие перед артистами. Тем не менее трансляцию премьеры, которую посмотрело 350 тысяч зрителей, что худрук Александринки оценил положительно, сказав, что это стало своего рода профессиональным экзаменом. В дальнейшем Александринский театр планирует проводить специальные репетиции с телевизионной группой для подготовки к будущим трансляциям. Одной из них должна стать следующая онлайн-премьера театра: спектакль Андрия Жолдака «Нана», показы которого перенесены на неопределенную дату из-за «президентских» каникул.

Также на конференции было подписано соглашение о сотрудничестве Александринского театра и республики Коми. Режиссер Хуго Эрикссен, который поставил на Новой сцене Александринки спектакль «Демагог», будет работать в Коми над «Игроками» Гоголя. «Мы должны развивать контакты, обогащаться, передавать опыт, мы не должны замыкаться в себе, в нашем красивом здании на площади Островского, как в Мавзолее — заключил Валерий Фокин.

Алена Палатченко, специально для «Фонтанки.ру»

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