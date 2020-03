Фото: кадр из клипа/Little Big







Лучшие спектакли мировых оперных театров, VK FEST в виртуальном формате, концерт Гарика Сукачева — коронавирус не даёт скучать и снабжает нас контентом, ради которого раньше надо было ехать за тридевять земель или платить. Рассказываем, что посмотреть, послушать и почитать на выходных 27-29 марта.

#безантракта

Лучший способ культурно провести выходные — подключиться к онлайн-фестивалю «Фонтанки» #безантракта. Во время карантина мы показываем спектакли, концерты, лекции из театров, музеев и других закрытых для посетителей петербургских площадок. Эфиры уже оценили миллионы пользователей и в России, и по всему миру.

Несмотря на то, что городские власти запретили трансляции культурных событий, проект продолжит работу. Расписание на 27 марта остаётся в силе. Уже сейчас вы можете открыть главную страницу проекта: здесь в 15.00 Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества начала показывать детский драматический спектакль «Малыш и Карлсон».





В 16.30 на вкладке «Музеи» смотрите онлайн-экскурсию по Михайловскому (Инженерному) замку. И там же в 17.00 — онлайн-лекцию «Александр III и изобразительное искусство». Об этом расскажет Павел Климов, заведующий отделом живописи вт. п. XIX — начала XX веков.

В 17.00 на основной странице проекта «Итоги недели» подведет Андрей Константинов.

В 19.00 отправимся в оперу — оркестр театра «Мюзик-холл» «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, с хором и солистами исполнит фрагменты из опер «Руслан и Людмила» Глинки, «Князь Игорь» Бородина, «Севильский цирюльник» Россини, «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта, «Травиата», «Набукко» и «Король на час» Верди.

В 19.00 также можно посмотреть лекцию молекулярного биолога и научного журналиста Ирины Якутенко о коронавирусе — почему он не был искусственно создан в лаборатории, и есть ли надежда, что к лету эпидемия пройдёт.

За дальнейшим расписанием следите на странице проекта #безантракта. Мы ведём переговоры с актерами, музыкантами, писателями, режиссёрами и рассчитываем продолжить прямые эфиры из квартир и студий.

Театр

Эпидемия предоставляет шанс бесплатно отправиться в театры не только российские, но и мировые. Вы когда-нибудь были в нью-йоркской Метрополитен-опера? Если нет, то заходите на главную страницу театра metopera.org, где каждый день выкладывают спектакли, доступные 23 часа. С 27 п 29 марта зрителей ждут показы архивных «Гибели богов», «Норнбергских мейстерзингеров» и «Тангейзера» Рихарада Вагнера.

Берлинская государственная опера 28 марта предлагает посмотреть «Макбет» Джузеппе Верди в постановке Гарри Купфера с Анной Нетребко и Пласидо Доминго в главных ролях и другие спектакли. Записи выкладываются на странице театра ежедневно и хранятся 24 часа.

Этих же певцов 27 марта в 19.00 можно увидеть на сайте mariinsky.tv. Мариинский театр ко всемирному дню театра показывает торжественное гала-открытие новой сцены, состоявшееся в 2013 году. Кроме Нетребко и Доминго, к публике тогда вышли Ильдар Абдразаков, Диана Вишнёва, Ульяна Лопаткина, Денис Мацуев и другие.

Большой театр также радует поклонников шедеврами из своей золотой коллекции. На YouTube-канале заведения 27 марта показывают «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича со Светланой Захаровой, Денисом Родькиным и Артемием Беляковым в главных партиях. На следующий день зрителям обещана «Спящая красавица» со Светланой Захаровой, Дэвидом Холбергом, Марией Аллаш и Алексеем Лопаревичем.

Если готовы смотреть на классику в современной интерпретации, то открывайте 27 марта в 20.00 сайт журнала «Театр». Здесь продемонстрируют «Кармен» российского режиссера Дмитрия Чернякова, созданную для фестиваля в Экс-ан-Провансе. Хозе — пациент, который попал с депрессией в клинику, практикующую иммерсивный театр, а Кармен — актриса, нанятая, чтобы разбудить в герое чувства. «Кармен» ни прежде, ни теперь не была выложена в сеть. Но самое главное, посмотреть эту запись можно будет с русскими субтитрами», — уточняет журнал «Театр».





Музыка

Те, кто в 2019 году не попал на VK Fest — радуйтесь, вы не зря сэкономили деньги на билетах. Социальная сеть 28 и 29 марта с 15.00 до 22.00 организует трансляцию лучших музыкальных выступлений и лекций фестиваля. «Два дня с вами будут Little Big, Тима Белорусских, Zivert, ATL, Диана Арбенина, Big Baby Tape, ХЛЕБ, Елена Темникова и десятки других артистов и главных спикеров «Лектория», — отмечает команда сайта. За трансляцией можно следить в группе.

Онлайн-кинотеатр Okko продолжает серию онлайн-концертов российских рок-знаменитостей. Здесь уже выступили «Би-2», а 27 марта в 19.00 у микрофона — Гарик Сукачев собственной персоной. Артист исполнит юбилейную программу тура GO!, ответит на вопросы и даст зрителям возможность получить подарки. Концерт бесплатно покажут на сайте Okko или в группе «ВКонтакте».

В воскресенье, 29 марта, в России дебютирует платформа онлайн-концертов STAY. На площадке, созданной специально для виртуальных выступлений, солировать будет группа Хадн Дадн, которую «Фонтанка» в 2018 году включила в список самых мощных молодых альтернативных коллективов России. Концерт пройдет под девизом «Мы сегодня дома» — по названию популярного трека артистов.

О международной повестке: шведская инди-рок группа Peter Bjorn and John проведёт 27 марта 36-часовой стрим из своей студии в Стокгольме. Концерт с участием Shout Out Louds, Freja The Dragon, Tussilago, Esther, Johnossi and OLSSON начнётся в 14.00 по центральноевропейскому или 16.00 по московскому времени. Смотреть можно на «Твиче».

Не забывайте, что «в честь» коронавируса свои лучшие live-записи начала выкладывать Metallica. Пользователям уже доступно почти двухчасовое выступление в ирландском замке Слейн, состоявшееся 8 июня 2019 года.

Выставки

О том, что по мировым музеям можно побродить виртуально, вы, наверняка, уже знаете. Онлайн-туры есть у Британского музея, Лувра, галереи Уффици, нью-йоркского «Метрополитен» и многих других площадок.

Но теперь музеи пошли дальше и начали открывать выставки онлайн. Московский Пушкинский музей 23 марта в эфире телеканала «Культура» показал недоступную из-за карантина экспозицию «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». Если вам неудобно смотреть 17-минутное видео, то избранные рисунки можно рассмотреть на сервисе аудиогидов izi.travel. Здесь же выложены текстовая и аудио-экскурсия по работам.

Эрмитаж ответил москвичам 24 марта, открыв виртуально выставку современного искусства Южной Кореи «Романтика и усердие». Экскурсию в Главном штабе проводили заведующий отделом современного искусства Дмитрий Озерков и сотрудник отдела Анастасия Гарнова, трансляцию в том числе показывал и проект «Фонтанки» #безантракта. Кстати, за неделю музей, перешедший в «интеллигентную изоляцию», провел немало экскурсий по реставрационно-хранительскому центру «Старая деревня». Искать их можно в группе Эрмитажа или на музейной странице сайта #безантракта.

Кино

Кинотеатры закрылись, но стриминговые сервисы не останавливаются. С начала марта вышло немало сериальных новинок, к просмотру которых самое время подключиться. Оцените ребут сериала Стивена Спилберга 1980-х «Удивительные истории» (Apple TV+, с 6 марта), очередную экранизацию Агаты Кристи «Бледный конь» (Amazon Prime Video, с 13 марта), научно-фантастический детектив «Разрабы» (Hulu, с 5 марта).

Особое внимание уделите третьему сезону «Мира Дикого Запада» (HBO, с 15 марта). Кинообозреватель «Фонтанки» Иван Чувиляев посмотрел первые две серии и считает, что проект вышел на новый уровень. Роботы выбрались из изоляции в парках развлечений — чтобы убедиться, что наш мир от воображаемого ничем не отличается.

Московский Центр документального кино ушел на карантин, зато подарил пользователям бесплатную десятидневную подписку на онлайн-платформу Nonfiction.film. Там можно найти фильмы «Русские грузины», «Варда глазами Аньес», «Хроники ртути», «Сорокин Трип» и другие.

Artdoc.media также выкладывает документалки как в свободном, так и платном доступе. C начала марта тут появились фильмы Сережи Кузнецова «Поди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что», Александра Абатурова «Сын», Игоря Елукова Severe и другие.

Узнать новое

Кстати, о кино. Его можно не только смотреть, но и читать о нём. Журнал «Искусство кино» бесплатно опубликовал архив за 2019 год. В том числе — это номера, где главред издания Антон Долин (и не только он!) рассуждает о «Джокере», Квентине Тарантино, «Дау» и «Игре престолов».



Отключиться от коронавирусной реальности и уйти в мир искусства — всего лишь один из вариантов сложной ситуации. . Если вы предпочитаете встречать опасность с открытым забралом, то в лектории «Ясная поляна» 27 марта завершается онлайн-курс о жизни в эпоху COVID-19. Целую неделю медик, финансист, психолог и коуч рассказывали, об эпидемиях, эмоциях, тревожности и угрозах. А вечер пятницы можно провести вместе на виртуальной вечеринке «Physical distance. Not social distance», подробности тут.

Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club 27 марта запускают цикл лекций и дискуссий «#ЧТО_ПРОИСХОДИТ» — вновь о вирусе. Первую бесплатную онлайн-встречу проведёт из Германии молекулярный биолог и известный научный журналист Ирина Якутенко. Объяснит, почему новая зараза не была искусственно создана в какой-то лаборатории, и есть ли надежда, что к лету COVID пройдет. Трансляция начнется в 19.00, ссылку вышлют после регистрации. Лекцию также можно посмотреть на странице проекта #безантракта.

Коронавирусом заинтересовались и такие мэтры, как Дмитрий Быков. Писатель, поэт и публицист прочтёт 29 марта в 11.30 онлайн-лекцию из московского лектория «Прямая речь». Выступление «Гарри Поттер и коронавирус» предназначено для детей от десяти, но не помешает его посмотреть и взрослым. «Это будет лекция в жанре фанфика, то есть такого любительского продолжения сказок о Гарри Поттере. Но если говорить серьезно, то ведь мы все с вами предчувствовали что-то подобное. Семитомный роман Роулинг написан именно о том, как весь мир замер на пороге великих потрясений», — предупреждает спикер. Он объяснит, «кто имеет повышенные шансы потрясения пережить». Лекция платная, подробности о билетах и регистрации по ссылке.





Дети

Чем ещё занять детей в самоизоляции, когда даже парки запрещено посещать, «Фонтанка» уже писала. В нашем гиде по карантинным детским каникулам вы найдете необычные сайты, где можно рисовать, танцевать или кодить, перенестись в Африку, на Марс или в Хогвартс, а заодно подтянуть английский.

Как вариант, познакомьтесь с лучшей авторской анимацией. «Союзмультфильм» запустил на Vimeo проект «Союзмульткарантин», в день показывает по одному мультику. На 27 – 29 марта запланированы «Тип Топ» режиссера Аллы Вартанян, «Морошка» Полины Минченок и «Очень одинокий петух» Леонида Шмелькова. Ленты, которые киностудия выложила раньше, тоже доступны по ссылке. Полное расписание ищите тут.



Мариинка старается не только для взрослых, но и для детей. В субботу, 28 марта, сайт mariinsky.tv покажет запись сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев, чтец — Константин Хабенский, начало — в 12.00.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»