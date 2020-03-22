Сегодня в прямом эфире #безантракта: сказка Шварца в ТЮЗе, Ирина Мазуркевич в Театре Комедии, секреты мебели Эрмитажа и «Добраночь»

В 13.00 Эрмитаж в прямом эфире проекта «Фонтанки» #безантракта проведет онлайн-экскурсию по хранилищу западноевропейской мебели Экскурсовод расскажет о том, какие у мебели Западной Европы есть художественные стили и как их различать, а также обратит внимание на детали: предметы интерьера из музейного хранения декорированы богато и необычно — и теперь у вас будет минутка обратить на это внимание.

В 15.00 берите к экрану компьютера ваших детей и смотрите вместе с ними «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца в прямом эфире из ТЮЗа. Сказка — философская, для семейного просмотра, от шести лет. Изучите истоки прокрастинации через призму искусства. Сидя дома — как нельзя актуально. 6+.

В 18.00 смотрите и слушайте в прямом эфире концерт фолк-группы «Добраночь» с ритмами и мелодиями Балкан. У ребят отменился тур по Европе — и теперь самый заводной петербургский коллектив, под мелодии которого трудно устоять на месте, даст онлайн-концерт для подписчиков по всему миру. Клезмерская музыка войдет в ваши сердца: музыка — язык универсальный. В программе коллектива — песни и композиции не только русские, но и балканские, еврейские и цыганские. В том числе с нового альбома.

А в 19.00 смотрите в прямом эфире из Театра комедии «Энергичных людей» по Василию Шукшину. В постановке Валерия Никитенко играют Заслуженный артист России Николай Смирнов, Народная артистка России Ирина Мазуркевич, Заслуженный артист России Владимир Миронов и другие, включая самого режиссера. Пьеса — веселая, о криминале и любви. 12+.

Будьте внимательны: трансляции в 18.00 и 19.00 будут идти какое-то время параллельно.

Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире! Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»

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