Фото: tyuz-spb.ru/
22 марта в 15.00 на странице нашего нового проекта #безантракта состоится онлайн-показ «Сказки о потерянном времени» по пьесе Евгения Шварца. Премьера спектакля прошла в ТЮЗе им. Брянцева в сентябре.
Жанр постановки определен как «философская сказка для семейного просмотра». Действие перенесено в наши дни, и в приключениях сегодняшнего Пети Зубова и его друзей зрители сразу узнают ситуации, с которыми не раз сталкивались сами.
«В нашей сказке мы поговорим о современных способах потери времени: об одиночестве и замкнутости, которые приносят нам современные технологии, и тем самым уничтожают наше время, — рассказывает режиссер Ирина Кондрашова. — Мы споём гимн веселью, радости жизни, живому общению и любви».
Музыку для спектакля написал композитор Василий Тонковидов, тексты зонгов — драматург Михаил Бартенев. Над хореографией работал Владимир Чернышов. Автор сценографии —художница Надежда Осипова, костюмы придумала Елизавета Пискунова. В ролях: Фёдор Федотов, Никита Остриков, Алиса Золоткова, Анна Мигицко, Наталья Боровкова, Сергей Шелгунов, Лиана Жвания, Ольга Карленко, Елизавета Прилепская, Кирилл Таскин.
Увидеть спектакль можно на странице tv.fontanka.ru. Начало в 15.00. Рекомендуемый возраст 6+.
"Фонтанка.ру"
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